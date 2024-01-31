В Украину идет весеннее потепление: некоторые области будет заливать дождями

Погода в Украине 1 февраля будет местами снежной. Синоптики предупреждают о том, что в Украине будет туман и гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждают о том, что в Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти снежные лавины. Там объявили 2 уровень опасности.
Синоптики предупреждают о том, что на территории западных областей будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
Погода 1 февраля
В Украине 1 февраля будет облачно с прояснениями. В этот день в западных и Житомирской областях будет небольшой мокрый снег и дождь. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с, могут быть сильные порывы ветра.
"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в южных, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 2-7° мороза, днем 1-6° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +7
По данным meteoprog, 1 февраля будет похолодание. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до -3...+2 градуса. Теплее всего будет в Кировоградской области. Там температура воздуха повысится до -1...+7 градусов.
Погода 1 февраля в Киеве
В Киеве 1 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура по области ночью от +2..-3°, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.
Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.
Вас также заинтересует:
- 10-градусный мороз и гололедица: где будет холоднее всего 30 января
- Бушевать будет почти 2 недели: Украину накрыла самая длинная магнитная буря
- Температура в 2 областях поднимется до +12: какой будет погода в начале февраля