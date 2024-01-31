В Украину идет весеннее потепление: некоторые области будет заливать дождями

В Украине ожидаются сильные порывы ветра. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 1 февраля / фото: pixabay

Погода в Украине 1 февраля будет местами снежной. Синоптики предупреждают о том, что в Украине будет туман и гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти снежные лавины. Там объявили 2 уровень опасности.

Синоптики предупреждают о том, что на территории западных областей будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 1 февраля / фото: ventusky

Погода 1 февраля

В Украине 1 февраля будет облачно с прояснениями. В этот день в западных и Житомирской областях будет небольшой мокрый снег и дождь. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с, могут быть сильные порывы ветра.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в южных, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 2-7° мороза, днем 1-6° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +7

По данным meteoprog, 1 февраля будет похолодание. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до -3...+2 градуса. Теплее всего будет в Кировоградской области. Там температура воздуха повысится до -1...+7 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 1 февраля / фото: meteoprog

Погода 1 февраля в Киеве

В Киеве 1 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью от +2..-3°, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 1 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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