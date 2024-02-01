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"Врежут" 4 мощных шторма: календарь магнитных бурь на февраль

Ангелина Подвысоцкая
1 февраля 2024, 18:20
В Украину ворвутся магнитные бури. Одна из них будет очень сильной и накроет страну во второй половине месяца.
магнитная буря, солнце, погода
Календарь магнитных бурь на февраль / фото: pixabay

В Украине в феврале будут сильные магнитные бури. В этом месяце страну накроют 4 геомагнитных шторма. Об этом сообщает meteoagent.

Сильная магнитная буря ворвалась в страну еще в январе и очень сильно затянулась. Она продлилась почти 2 недели. 1 февраля буря заканчивается на уровне 4-х баллов и идет на спад.

Ожидается, что следующий геомагнитный шторм ворвется в страну 5 февраля. Он будет не очень мощной - на уровне 3-х баллов. Такая буря продлится до 6 февраля и будет на таком же уровне.

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магнитная буря
Календарь магнитных бурь на февраль 2024 года / фото: meteoagent

17 февраля будет бушевать новая магнитная буря. Она не будет очень сильной. В этот день буря будет на уровне 4-х баллов. Уже на следующий день ее сила повысится до 5-ти баллов и будет такой же еще 19 февраля. 20 февраля геомагнитный шторм опустится до 4-х баллов и после этого опустится до минимума.

Четвертая магнитная буря ворвется в страну 25 февраля с 3-бальной силой. На следующий день ее мощность вырастет до 4-х баллов, а 27 февраля вновь опустится до 3-х баллов.

календарь магнитных бурь февраль
Календарь магнитных бурь на февраль 2024 года / фото: Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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