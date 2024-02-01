"Врежут" 4 мощных шторма: календарь магнитных бурь на февраль

В Украину ворвутся магнитные бури. Одна из них будет очень сильной и накроет страну во второй половине месяца.

https://glavred.info/synoptic/vrezhut-4-moshchnyh-shtorma-kalendar-magnitnyh-bur-na-fevral-10538174.html Ссылка скопирована

Календарь магнитных бурь на февраль / фото: pixabay

В Украине в феврале будут сильные магнитные бури. В этом месяце страну накроют 4 геомагнитных шторма. Об этом сообщает meteoagent.

Сильная магнитная буря ворвалась в страну еще в январе и очень сильно затянулась. Она продлилась почти 2 недели. 1 февраля буря заканчивается на уровне 4-х баллов и идет на спад.

Ожидается, что следующий геомагнитный шторм ворвется в страну 5 февраля. Он будет не очень мощной - на уровне 3-х баллов. Такая буря продлится до 6 февраля и будет на таком же уровне.

видео дня

Календарь магнитных бурь на февраль 2024 года / фото: meteoagent

17 февраля будет бушевать новая магнитная буря. Она не будет очень сильной. В этот день буря будет на уровне 4-х баллов. Уже на следующий день ее сила повысится до 5-ти баллов и будет такой же еще 19 февраля. 20 февраля геомагнитный шторм опустится до 4-х баллов и после этого опустится до минимума.

Четвертая магнитная буря ворвется в страну 25 февраля с 3-бальной силой. На следующий день ее мощность вырастет до 4-х баллов, а 27 февраля вновь опустится до 3-х баллов.

Календарь магнитных бурь на февраль 2024 года / фото: Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.