"Врежут" 4 мощных шторма: календарь магнитных бурь на февраль

В Украине в феврале будут сильные магнитные бури. В этом месяце страну накроют 4 геомагнитных шторма. Об этом сообщает meteoagent.
Сильная магнитная буря ворвалась в страну еще в январе и очень сильно затянулась. Она продлилась почти 2 недели. 1 февраля буря заканчивается на уровне 4-х баллов и идет на спад.
Ожидается, что следующий геомагнитный шторм ворвется в страну 5 февраля. Он будет не очень мощной - на уровне 3-х баллов. Такая буря продлится до 6 февраля и будет на таком же уровне.
17 февраля будет бушевать новая магнитная буря. Она не будет очень сильной. В этот день буря будет на уровне 4-х баллов. Уже на следующий день ее сила повысится до 5-ти баллов и будет такой же еще 19 февраля. 20 февраля геомагнитный шторм опустится до 4-х баллов и после этого опустится до минимума.
Четвертая магнитная буря ворвется в страну 25 февраля с 3-бальной силой. На следующий день ее мощность вырастет до 4-х баллов, а 27 февраля вновь опустится до 3-х баллов.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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