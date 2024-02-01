Ветер со скоростью 30 м/с: Украину накрывает непогода после внезапного потепления

Синоптики прогнозируют в Украине мокрый снег, местами ожидается дождь.

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Прогноз погоды в Украине на 2 февраля / фото: pixabay

Погода в Украине 2 февраля будет местами снежной и моментами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что на территории западных областей будут сильные порывы ветра - 15-18 м/с. По данным ventusky, днем в центральных областях Украины скорость порывов ветра может достигать 29 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 2 февраля / фото: ventusky

Погода 2 февраля

В Украине 2 февраля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с, могут быть сильные порывы ветра.

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"Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, на высокогорье Карпат 1-6° мороза (днем на юге страны 1-6° тепла)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 2 февраля будет похолодание. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до -1...+2 градусов. Теплее всего будет в Херсонской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до 0...+6 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 2 февраля / фото: meteoprog

Погода 2 февраля в Киеве

В Киеве 2 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, днем осадков не будет. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью и днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 2 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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