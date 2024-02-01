Налетят дождь со снегом и сильный ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды

После небольшого потепления и малого количества осадков в Украину придут дожди со снегом. Вместе с осадками также налетит сильный ветер.

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Погода в Украине испортится – налетят дождь со снегом и сильный ветер/ unsplash.com

Погода в Украине скоро принесет новые сюрпризы – после кратковременного потепления и небольшого количества осадков в наше государство придут дожди с мокрым снегом, которые будут сопровождаться сильным ветром.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отмечает, что ухудшение погоды стоит ожидать в субботу, 3 февраля.

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"В субботу осадков в Украине, включая Киев, станет больше – ожидается дождь и мокрый снег с сильным ветром", – отметила синоптик.

Погода в Украине 3 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 2 февраля

В пятницу, 2 февраля, в нашем государстве будет облачно, но не холодно. Температура воздуха в течение дня составит от +1 до +5 градусов в большинстве областей.

"Существенные осадки маловероятны разве небольшой мокрый снег пройдет в околокарпатских областях и на востоке Украины. Характерной особенностью завтрашнего дня будет сильный северо-западный ветер, местами порывы до 15-20 метров в секунду. В Киеве Сретение также обещает быть с порывистым ветром, однако без осадков, даже с прояснениями. В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +3, +4 градусов", – отметила Диденко.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в начале февраля. Начало февраля принесет достаточно теплые температуры воздуха в большинстве областей, температура в 2 областях поднимется до +12. Только ночью кое-где будут морозы.

Также ранее синоптик сказал, когда ухудшится погода. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 29 января по 4 февраля. Украинцев местами ожидает ухудшение погоды с выпадением снега и усилением ветра.

Напомним, синоптик Наталья Диденко назвала дату потепления. Январь завершится прекрасной и преимущественно солнечной погодой, но существенного потепления стоит ожидать в начале февраля, отметила она.

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