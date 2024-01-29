Будут плюсовые температуры и солнечная погода: синоптик назвала дату потепления

Январь завершится замечательной и преимущественно солнечной погодой, но существенного потепления стоит ожидать в начале февраля.

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Погода в Украине станет теплее – синоптик назвала дату потепления/ УНИАН

Погода в Украине в последние дни января будет преимущественно солнечной и без осадков. Днем ожидаются плюсовые температуры, но ночью будут небольшие морозы. Еще большее потепление будет со 2 февраля – тогда начнет повышаться температура воздуха.

Однако вместе с повышением температуры 2 февраля также увеличится количество осадков и усилится ветер. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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Когда в Украине будет потепление

Январь завершится замечательной и преимущественно солнечной погодой. Достаточно теплым будет также и начало февраля. Потепление ожидается со 2 февраля, говорит синоптик.

"1-го февраля еще существенных осадков в Украине не ожидается. А со 2-го февраля начнет повышаться температура воздуха, но и увеличится количество осадков и усилится ветер. В дальнейшем, сколько видит прогностический глаз, если и будут "минусы", то преимущественно ночью. А в дневные часы, по предварительным прогнозам, будут доминировать "плюсы", – отметила Диденко.

Погода в Украине 30 января

Синоптик отметила, что во вторник, 30 января, антициклональный характер погоды охватит практически всю континентальную Европу, включая Украину. Осадков в этот день не предвидится, будет даже много солнца.

"Из-за ясной погоды ближайшая ночь пустит к нам морозы, ожидается -3...-8 градусов, на севере и северо-востоке местами -8...-11 градусов. Однако завтра (30 января – ред.) днем столбики термометров поднимутся до +2...+5 градусов, только в восточной части будет около нуля. Ветер наконец успокоится, без порывов и порывистых движений, юго-западного направления, на востоке – северо-западного", – рассказала Диденко.

В Киеве 30 января осадки маловероятны, будет день с солнышком, говорит синоптик. Ближайшей ночью в столице Украины будет холодно, температура воздуха будет держаться на уровне -3...-6 градусов, однако в дневные часы она поднимется до +3...+4 градусов.

Завершится январь также прекрасной, преимущественно солнечной погодой, отмечает Диденко.

Погода в Украине 30 января/ Укргидрометцентр

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее синоптик сказал, когда ухудшится погода. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 29 января по 4 февраля. Украинцев местами ожидает ухудшение погоды с выпадением снега и усилением ветра.

Также ранее сообщалось, что 29 января в Украину влетает непогода. В Украине 29 января могут сойти большие снежные лавины. В двух областях объявили 3 уровень опасности.

Напомним, Украину накрыл сильный геомагнитный шторм – "трясти" будет почти 10 дней. Максимальная мощность этой магнитной бури выросла почти до 7-бального уровня.

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