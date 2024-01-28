Украину накрыл сильнейший геомагнитный шторм: "трусить" будет почти 10 дней

Украину накрыла очень затяжная магнитная буря. Она будет бушевать целую неделю. Об этом сообщает meteoagent.
Магнитная буря ворвалась в страну 20 января. В этот и на следующий день ее мощность была на уровне 4-х баллов. 22 января сила геомагнитного шторма резко взлетела до почти 7-ми баллов. На следующий день она стала немного слабее - почти 6 баллов.
24-28 января включительно сила магнитной бури была на уровне 4-х баллов. Ожидается, что 29 января мощность шторма опустится до 3-х баллов, но уже 30 января вновь вырастет до почти 5-ти баллов.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 3 вспышки класса С. Специалисты считают, что 29 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 21 солнечное пятно.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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