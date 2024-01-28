Украину накрыл сильнейший геомагнитный шторм: "трусить" будет почти 10 дней

Максимальная мощность этой магнитной бури выросла почти до 7-бального уровня.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-nakryl-silneyshiy-geomagnitnyy-shtorm-trusit-budet-pochti-10-dney-10536929.html Ссылка скопирована

Украину накрыла очень затяжная магнитная буря / фото: pexels

Украину накрыла очень затяжная магнитная буря. Она будет бушевать целую неделю. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря ворвалась в страну 20 января. В этот и на следующий день ее мощность была на уровне 4-х баллов. 22 января сила геомагнитного шторма резко взлетела до почти 7-ми баллов. На следующий день она стала немного слабее - почти 6 баллов.

24-28 января включительно сила магнитной бури была на уровне 4-х баллов. Ожидается, что 29 января мощность шторма опустится до 3-х баллов, но уже 30 января вновь вырастет до почти 5-ти баллов.

видео дня

Украину накрыла очень затяжная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 3 вспышки класса С. Специалисты считают, что 29 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 21 солнечное пятно.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.