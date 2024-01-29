10-градусный мороз и гололедица: где будет холоднее всего 30 января

В Украине могут сойти снежные лавины. В двух областях объявили 2 уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 30 января / фото: pexels

Погода в Украине 30 января будет местами снежной. Синоптики предупреждают о том, что в Украине будет туман и гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти снежные лавины. Там объявили 2 уровень опасности.

Погода 30 января

В Украине 30 января будет переменная облачность. В этот день в Украине осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-западный и западный со скоростью 3-8 м/с.

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"Температура ночью 3-8° мороза, в Карпатах 9-14° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на Прикарпатье и Волыни местами 5-7° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -10

По данным meteoprog, 30 января будет похолодание. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до -10...-1 градуса. Теплее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до -3...+5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 30 января / фото: meteoprog

Погода 30 января в Киеве

В Киеве 30 января будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 30 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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