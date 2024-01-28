Снегопады, туман и 10-градусный мороз: в Украину влетает непогода

В Украине 29 января могут сойти крупные снежные лавины. В двух областях объявили 3 уровень опасности.

https://glavred.info/synoptic/snegopady-tuman-i-10-gradusnyy-moroz-v-ukrainu-vletaet-nepogoda-10536890.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 29 января / фото: pexels

Погода в Украине 29 января будет местами снежной. Синоптики предупреждают о том, что в Украине будет туман и гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Ивано-Франковской и Закарпатской областях из-за снегопадов и метелей могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 3 уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 29 января / фото: ventusky

Погода 29 января

В Украине 29 января будет переменная облачность. В этот день в Украине синоптики прогнозируют снег в юго-восточных областях и в Карпатах. На дорогах будет гололедица, также ожидается туман. Ветер в этот день будет северо-восточный и северный со скоростью 7-12 м/с. В западных и северных областях скорость ветра будет 3-8 м/с.

видео дня

"Температура ночью 2-7° мороза, в южной части, днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -10

По данным meteoprog, 29 января будет похолодание. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -10...-3 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -1...+5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 29 января / фото: meteoprog

Погода 29 января в Киеве

В Киеве 29 января будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица, также ожидается туман. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 29 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.