Непогода накроет всю страну: где синоптики объявили 3 уровень опасности

В Украине могут быть сильные порывы со скоростью до 20 м/с.

https://glavred.info/synoptic/negoda-nakriye-vsyu-krajinu-de-sinoptiki-ogolosili-3-riven-nebezpechnosti-10536506.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 27 января / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 27 января будет снежной, а моментами дождливой. Синоптики предупреждают о том, что в Украине будут сильные порывы ветра и гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Ивано-Франковской и Закарпатской областях из-за метелей могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 3 уровень опасности.

В западных областях поры ветра будут 15-20 м/с.

видео дня

Прогноз погоды в Украине на 27 января / фото: ventusky

Погода 27 января

В Украине 27 января будет облачно с прояснениями. В этот день в Украине синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с, могут быть сильные порывы ветра.

"Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в западных областях 0-5° мороза, днем в южной части и на Закарпатье 1-6° тепла). В Карпатах умеренный снег; температура ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +5

По данным meteoprog, 27 января будет потепление. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -4...+1 градуса. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до 0...+5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 27 января / фото: meteoprog

Погода 27 января в Киеве

В Киеве 27 января будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют мокрый снег. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве в течение суток около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 27 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.