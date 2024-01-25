Снег с дождем и мощный ветер: где в Украине будет худшая погода

Погода в Украине 26 января будет снежной, а моментами дождливой. Синоптики предупреждают о том, что в Украине будут сильные порывы ветра, метель, гололед и гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждают о том, что в Ивано-Франковской области из-за метели могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 3 уровень опасности.
В западных и Одесской областях поры ветра будут 15-20 м/с.
Погода 26 января
В Украине 26 января будет облачно. В этот день в Украине синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. На дорогах будет гололед и гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный и западный со скоростью 7-12 м/с, могут быть сильные порывы ветра и метели.
"Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (днем в Одесской области и в Крыму 1-6° тепла). В Карпатах снег, метель; температура ночью и днем 2-7° мороза", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +6
По данным meteoprog, 26 января будет потепление. Самая низкая температура воздуха будет на территории Волынской, Львовской, Черниговской, Черкасской и Киевской областей. Там температура воздуха опустится до -1 градуса. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +2...+6 градусов.
Погода 26 января в Киеве
В Киеве 26 января будет облачно. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве в течение суток 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.
Также климатолог рассказал об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.
Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.
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