"Трусить" будет целую неделю: Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря

Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря. Она будет бушевать целую неделю. Об этом сообщает meteoagent.
Магнитная буря ворвалась в страну 20 января. В этот и на следующий день ее мощность была на уровне 4-х баллов. 22 января сила геомагнитного шторма резко взлетела до почти 7-ми баллов. На следующий день она стала немного слабее - почти 6 баллов. Ожидается, что на таком уровне буря продлится до 26 января включительно.
Однако расслабляться еще рано, ведь уже 28 января страну накроет новая магнитная буря. Она ударит с почти 64-бальной силой и продлится до 30 января.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 7 вспышек класса М. Специалисты считают, что 25 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 53 солнечных пятна.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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