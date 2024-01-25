"Трусить" будет целую неделю: Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря

Максимальная мощность этой магнитной бури выросла почти до 7-бального уровня.

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Украину накрыла очень затяжная магнитная буря / фото: pexels

Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря. Она будет бушевать целую неделю. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря ворвалась в страну 20 января. В этот и на следующий день ее мощность была на уровне 4-х баллов. 22 января сила геомагнитного шторма резко взлетела до почти 7-ми баллов. На следующий день она стала немного слабее - почти 6 баллов. Ожидается, что на таком уровне буря продлится до 26 января включительно.

Однако расслабляться еще рано, ведь уже 28 января страну накроет новая магнитная буря. Она ударит с почти 64-бальной силой и продлится до 30 января.

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Украину накрыла очень затяжная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 7 вспышек класса М. Специалисты считают, что 25 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 53 солнечных пятна.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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