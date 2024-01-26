В Украину идет весеннее потепление: синоптик назвала дату прихода тепла

В Украине прекратятся осадки и начнется прояснение. Температура воздуха повысится до +12 градусов.

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В Украину идет весеннее потепление / фото: pexels

Погода в Украине резко меняется - надвигается весеннее потепление. Уже скоро прекратятся осадки и будет солнечное прояснение. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что уже с понедельника, 29 января, погода начнет меняться и станет теплее. Уже 31 января будет ощущаться резкое потепление.

"Перспектива синоптическая в Украине интересная и хорошая ... С 29-го января ожидается прекращение осадков и солнечные прояснения. А с 31 января-1 февраля прискачет в Украину резкое потепление, хотя и с осадками, однако до +3+8 градусов, а на юге и на юго-западе до +8+12 градусов", - написала Диденко.

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В то же время она отметила, что прятать теплые вещи еще очень рано, потому что зима продолжается. Наталка Диденко говорит, что в Украину еще будет приходить похолодание.

В Украину идет весеннее потепление / фото: meteoprog

Погода на выходные в Украине

В Украине 27-28 января будет пасмурная погода. В эти дни ожидаются небольшие осадки. Значительный мокрый снег с дождем будет только в западных областях.

"Температура воздуха вялая, толерантная к экстремумам, но очень благодатная для синоптиков - пиши себе "около нуля" и ночью, и днем. Так оно и будет в субботу-воскресенье, разве ночью где-то немного придавит до 3-6 градусов", - написала синоптик.

В Киеве на выходных температура воздуха будет около 0 градусов. В эти дни ожидается облачная погода, будет сыро и без серьезных осадков.

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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