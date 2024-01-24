Буря из снега и дождей накроет всю страну: названы регионы, где будет опасный ветер

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра.

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Прогноз погоды в Украине на 25 января / фото: pixabay

Погода в Украине 25 января будет снежной, на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Ивано-Франковской и Закарпатской областях из-за снегопадов и метелей могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 3 уровень опасности.

В западных и Винницкой областях синоптики объявили І уровень опасности из-за метелей и сильных порывов ветра - 15-20 м/с. На высокогорье Карпат скорость ветра может достигать 19-24 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 25 января / фото: ventusky

Погода 25 января

В Украине 25 января будет облачно. В этот день в Украине синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. На дорогах будет гололед и гололедица. Ветер в этот день будет юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с, могут быть сильные порывы ветра.

"Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла (ночью в восточных и юго-восточных областях 3-8° мороза, днем на крайнем юге страны 2-7° тепла). В Карпатах снег, метель, порывы ветра 19-24 м/с; температура в течение суток 0-5° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +8

По данным meteoprog, 25 января будет потепление. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до -9...+1 градуса. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +1...+8 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 января / фото: meteoprog

Погода 25 января в Киеве

В Киеве 25 января будет облачно. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 25 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог рассказал об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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