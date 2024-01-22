УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Мощная магнитная буря затягивается: страну атаковал почти 7-балльный шторм

Ангелина Подвысоцкая
22 января 2024, 23:06
В Украине новый геомагнитный шторм будет "трусить" минимум пять дней.
Мощная магнитная буря затягивается: страну атаковал почти 7-балльный шторм
Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: pixabay

Украину накрыла сильная магнитная буря. Она затягивается и будет "трусить" минимум 5 дней. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря ворвалась в страну 18 января и сразу "врезала" с 5-балльной мощностью. После этого буря внезапно пошла на спад, но 20-21 января страну накрыл новый геомагнитный шторм. Его сила была на уровне 4-х баллов.

22 января мощность магнитной бури резко повысилась до почти 7-ми баллов. Ожидается, что на таком уровне буря продержится и 23 января. После этого ее сила уменьшится до 3-х баллов и снизится до минимума.

видео дня

Согласно прогнозу, новая магнитная буря накроет страну 28-30 января. Она будет на уровне 3-х баллов.

магнитная буря
В Украину врывается очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 9 вспышек класса С. Специалисты считают, что 23 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 50%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 64 солнечных пятна.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Реклама

Главное за день

Мощная магнитная буря затягивается: страну атаковал почти 7-балльный шторм

Мощная магнитная буря затягивается: страну атаковал почти 7-балльный шторм

23:06 Синоптик
Вину не признал и выдумывал отмазки: суд отправил под стражу сына Гринкевича

Вину не признал и выдумывал отмазки: суд отправил под стражу сына Гринкевича

22:37 Украина
РФ созвала Совбез, чтобы пожаловаться на помощь Украине: в ООН ей отвесили пощечину

РФ созвала Совбез, чтобы пожаловаться на помощь Украине: в ООН ей отвесили пощечину

22:30 Мир
Все главные новости

Последние новости

23:06

Мощная магнитная буря затягивается: страну атаковал почти 7-балльный шторм

22:37

Вину не признал и выдумывал отмазки: суд отправил под стражу сына Гринкевича

22:35

Боррель ответил на уверенность Трампа закончить войну в Украине за "24 часа"

22:30

РФ созвала Совбез, чтобы пожаловаться на помощь Украине: в ООН ей отвесили пощечину

21:56

Как избавиться от ужасного храпа: с этим методом будете спать, как младенец

Россия попытается начать войну против НАТО после выборов в США - ГорбачРоссия попытается начать войну против НАТО после выборов в США - Горбач
21:54

Какие джинсы будут в моде в 2024 году: стилист Рябич назвала трендовые модели

21:38

Между ФРГ и Францией разразились споры из-за Украины: в Bloomberg узнали детали

21:28

Человек сгорел заживо: россияне жестоко обстреляли ХарьковщинуФото

20:54

Командующий Сырский о фронте: ситуация напряженная, РФ бьет артиллерией и БПЛА

Реклама
20:46

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт бросает актерскую карьеру ради мечты

20:46

Украина может получить российские активы: в ЕС ошарашили приятными новостями

20:10

"Гринкевича московиты задержали": скандальная Фарион внезапно набросилась на ГБР

20:09

Вышел из гонки: республиканцы могут выдвинуть единого кандидата на выборах в США

19:42

Сколько воды надо пить в день: призер мирового чемпионата развеял миф

19:33

Карма действует: В РФ дали "по хвосту" предательнице Лолите, ей пришлось снова извиняться

19:20

Границу закроют на 50 лет: правительство готовит новые санкции против России

19:15

Лунный календарь 23 января 2024 года: можно ли начинать в этот день серьезные дела

19:10

Как Россия стала зависима от Иранамнение

19:00

Очень сильный ветер и снегопад: синоптики предупреждают об опасности в некоторых регионах

18:50

FAVBET Tech начал сотрудничество с мастерской дронов "Дронарня" новости компании

Реклама
18:40

Почти френдли-фаер: оккупанты едва не перебили друг друга на блокпосту

18:36

"Почти вся армия уничтожена": немецкий топ-генерал дал прогноз войны на 2024 год

18:31

"Считайте это признанием": Лилия Ребрик рассказала про минусы новой беременности

18:31

Совершенно не вредно и даже полезно: как сделать чипсы дома

18:00

Глава Нацполиции рассказал, нужно ли мобилизовать полицейских в ВСУ

18:00

В жизни не укачает: 3 совета, которые превратят поездку в удовольствие, а не на страдания

17:57

Ущерб колоссальный: на восстановление российского "Новатэк" нужны месяцы - Reuters

17:46

Это цинично и жестоко: Зеленский раскрыл детали последнего разговора с Путиным

17:26

Медведева "задел" указ Зеленского об "украинской" Кубани: ноет и оскорбляет

17:25

Роман Цимбалюк. Кремль остался без скрепыВидеоблоги

17:16

Как научиться не завидовать: совет от Натальи Холоденко

17:15

Украинцев пытаются объегорить на покупках: как не обмануться в супермаркетах

16:45

Одежда высохнет в разы быстрее: поможет пластиковая бутылка

16:34

"Пару миллионов евро вывезти в Европу": El Кравчук жестко прошелся по Олегу Виннику

16:09

Украина может получить 20 миллиардов евро помощи от ЕС: на что пойдут средства

16:04

Кого нужно пустить в дом 23 января, чтобы жизнь начала улучшаться - приметы

15:44

Поломать жизнь: Карпачев объяснил, почему нельзя пугать детей Бабаем

15:42

Премьер Словакии предлагал Киеву "уступить" РФ территорию: в МИД ответили

15:36

Если вещь села после стирки: легчайший способ спасти одежду средством для волос

15:17

Веселая головоломка для людей с высоким IQ: только единицы найдут зонтик

Реклама
15:12

"Фиалками мой самый дорогой сын прорастет": первое интервью матери погибшего поэта и военного "Дали" КривцоваВидео

14:59

"Крым вернуть невозможно": "оппозиционный" кандидат в РФ зашкварился заявлением

14:54

Какая температура должна быть в холодильнике: простейший совет сбережет продукты

14:51

Новоизбранный премьер Польши Туск в Киеве: привез "подарки"Видео

14:47

Зеленский издал указ об "украинских" Кубани и Слобожанщине: детали

14:42

Евровидение-2024: стали известны имена жюри Национального отбора на конкурс

14:09

Кухонный нож будет как у шеф-повара: как его заточить с зубной пастой

13:53

Три самых недооцененных продукта: они дарят организму настоящее крепкое здоровье

13:48

Враг изменил направление основного удара: в ВСУ прокомментировали наступление РФ

13:45

Гороскоп на завтра 23 января: Овен - важное знакомство, Водолею - возврат денег

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять