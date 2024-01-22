Мощная магнитная буря затягивается: страну атаковал почти 7-балльный шторм

В Украине новый геомагнитный шторм будет "трусить" минимум пять дней.

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Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: pixabay

Украину накрыла сильная магнитная буря. Она затягивается и будет "трусить" минимум 5 дней. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря ворвалась в страну 18 января и сразу "врезала" с 5-балльной мощностью. После этого буря внезапно пошла на спад, но 20-21 января страну накрыл новый геомагнитный шторм. Его сила была на уровне 4-х баллов.

22 января мощность магнитной бури резко повысилась до почти 7-ми баллов. Ожидается, что на таком уровне буря продержится и 23 января. После этого ее сила уменьшится до 3-х баллов и снизится до минимума.

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Согласно прогнозу, новая магнитная буря накроет страну 28-30 января. Она будет на уровне 3-х баллов.

В Украину врывается очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 9 вспышек класса С. Специалисты считают, что 23 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 50%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 64 солнечных пятна.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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