Мощная магнитная буря затягивается: страну атаковал почти 7-балльный шторм

Украину накрыла сильная магнитная буря. Она затягивается и будет "трусить" минимум 5 дней. Об этом сообщает meteoagent.
Магнитная буря ворвалась в страну 18 января и сразу "врезала" с 5-балльной мощностью. После этого буря внезапно пошла на спад, но 20-21 января страну накрыл новый геомагнитный шторм. Его сила была на уровне 4-х баллов.
22 января мощность магнитной бури резко повысилась до почти 7-ми баллов. Ожидается, что на таком уровне буря продержится и 23 января. После этого ее сила уменьшится до 3-х баллов и снизится до минимума.
Согласно прогнозу, новая магнитная буря накроет страну 28-30 января. Она будет на уровне 3-х баллов.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 9 вспышек класса С. Специалисты считают, что 23 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 50%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 64 солнечных пятна.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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