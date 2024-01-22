Очень сильный ветер и снегопад: синоптики предупреждают об опасности в некоторых регионах

На высокогорье Карпат скорость порывов ветра может достигать 34 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 23 января / фото: pixabay

Погода в Украине 23 января будет снежной, на дорогах будет скользко. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти снежные лавины. Там объявили 2 уровень опасности.

Синоптики предупреждают о том, что 23 января могут сильные порывы ветра - 17-22 м/с. По данным ventusky, на высокогорье Карпат могут быть порывы со скоростью ветра до 34 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 23 января / фото: ventusky

Погода 23 января

В Украине 23 января будет облачно с прояснениями. В этот день в Украине синоптики прогнозируют снег, местами будет снег с дождем. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с, могут быть сильные порывы ветра.

"Температура ночью 0-5° мороза, в восточных, Сумской, Полтавской, местами Днепропетровской и Запорожской областях 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Одесской области 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -10

По данным meteoprog, 23 января будет небольшое потепление. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской и Луганской областей. Там температура воздуха опустится до -10...-2 градусов. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до -2...+4 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 23 января / фото: meteoprog

Погода 23 января в Киеве

В Киеве 23 января будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют снег. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 23 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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