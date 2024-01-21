Украину накрывает почти 7-бальная магнитная буря: "трусить" будет минимум 4 дня

Украину накрывает очень сильная магнитная буря. Она будет "трусить" всю страну минимум 4 дня. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну еще 18 января. Тогда ее мощность была на уровне 5-ти баллов. После этого буря внезапно пошла на спад, но 20 января страну накрыл новый геомагнитный шторм. Его сила была на уровне 4-х баллов.
На таком же уровне магнитная буря была и 21 января. Ожидается, что на следующий день, 22 января мощность магнитной бури резко повысится до почти 7-ми баллов и продержится до 23 января. После этого буря может пойти на спад.
Согласно прогнозу, новая магнитная буря накроет страну 28-30 января. Она будет на уровне 3-х баллов.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошла 9 вспышек класса С. Специалисты считают, что 22 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 35%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 54 солнечных пятна.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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