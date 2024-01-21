Украину накрывает почти 7-бальная магнитная буря: "трусить" будет минимум 4 дня

Сильная магнитная буря может повлиять на самочувствие человека.

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Украину накрывают почти 7-бальные магнитные бури / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрывает очень сильная магнитная буря. Она будет "трусить" всю страну минимум 4 дня. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну еще 18 января. Тогда ее мощность была на уровне 5-ти баллов. После этого буря внезапно пошла на спад, но 20 января страну накрыл новый геомагнитный шторм. Его сила была на уровне 4-х баллов.

На таком же уровне магнитная буря была и 21 января. Ожидается, что на следующий день, 22 января мощность магнитной бури резко повысится до почти 7-ми баллов и продержится до 23 января. После этого буря может пойти на спад.

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Согласно прогнозу, новая магнитная буря накроет страну 28-30 января. Она будет на уровне 3-х баллов.

Украину накрывают почти 7-бальные магнитные бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошла 9 вспышек класса С. Специалисты считают, что 22 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 35%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 54 солнечных пятна.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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