УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Украину накрывает почти 7-бальная магнитная буря: "трусить" будет минимум 4 дня

Ангелина Подвысоцкая
21 января 2024, 22:31
Сильная магнитная буря может повлиять на самочувствие человека.
магнитная буря, солнце, погода
Украину накрывают почти 7-бальные магнитные бури / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрывает очень сильная магнитная буря. Она будет "трусить" всю страну минимум 4 дня. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну еще 18 января. Тогда ее мощность была на уровне 5-ти баллов. После этого буря внезапно пошла на спад, но 20 января страну накрыл новый геомагнитный шторм. Его сила была на уровне 4-х баллов.

На таком же уровне магнитная буря была и 21 января. Ожидается, что на следующий день, 22 января мощность магнитной бури резко повысится до почти 7-ми баллов и продержится до 23 января. После этого буря может пойти на спад.

видео дня

Согласно прогнозу, новая магнитная буря накроет страну 28-30 января. Она будет на уровне 3-х баллов.

магнитные бури
Украину накрывают почти 7-бальные магнитные бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошла 9 вспышек класса С. Специалисты считают, что 22 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 35%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 54 солнечных пятна.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Реклама

Главное за день

Украину накрывает почти 7-бальная магнитная буря: "трусить" будет минимум 4 дня

Украину накрывает почти 7-бальная магнитная буря: "трусить" будет минимум 4 дня

22:31 Синоптик
РФ за день обстреляла более 100 населенных пунктов в 9-ти областях - Зеленский

РФ за день обстреляла более 100 населенных пунктов в 9-ти областях - Зеленский

22:02 Украина
Трамп назвал свой "сценарий" завершения войны России против Украины

Трамп назвал свой "сценарий" завершения войны России против Украины

21:45 Мир
Все главные новости

Последние новости

22:31

Украину накрывает почти 7-бальная магнитная буря: "трусить" будет минимум 4 дня

22:02

РФ за день обстреляла более 100 населенных пунктов в 9-ти областях - Зеленский

21:45

Трамп назвал свой "сценарий" завершения войны России против Украины

21:40

"Не хотел, чтобы его видели": жена Билоножко рассказала про последние дни певца

21:28

"Говорить, что все хорошо, нельзя": Буданов резко высказался о контрнаступлении ВСУ

Россия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал МаломужРоссия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал Маломуж
21:13

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 января: Овну - новые перпективы, Блюзнецам - предложение

20:38

Наступление войск РФ под Купянском: боец ВСУ назвал важную цель оккупантов

20:21

Уровень угрозы повышен: РФ может атаковать Украину ракетами

20:13

В следующем году Путин, вероятно, действительно будет слать гонцовмнение

Реклама
19:25

Жертва бомбардировки РФ роддома в Мариуполе оказалась путинисткой: что пишут в сети

19:17

Порывы ветра до 34 м/с: синоптики назвали регионы, где ударят сильные морозы

19:08

Лунный календарь 22 января 2024 года: какое значение имеют сны в этот день

19:04

Одобряет войну и критикует Пугачеву: Ярмольник впервые публично поддержал Путина

18:58

Ходжес – об ударах по Ленинградской области: Буданов и ГУР опережают спецслужбы РФ

18:30

Атака украинских БПЛА: российский завод "Новатэк" остановил работу - Bloomberg

18:00

Почему в советских квартирах делали антресоли в коридоре

17:59

Что случилось со звездой сериала "Каменская", который прятал наркотики в трусах

17:53

Путин по-прежнему собирается наступать на Украинумнение

17:37

"Это "красная линия": в Раде хотят отменить визит Фицо в Украину

17:33

Россия атаковала Украину ракетами: в двух городах прогремели взрывы

Реклама
17:19

Мир с Россией "в обмен" на Крым и Донбасс: Зеленский назвал условие Украины

16:58

Кому повезет в феврале 2024: счастье в любви обеспечено

16:34

Проблема уйдет навсегда: народное средство уберет запах из обуви за пол часа

16:16

Путин перед "выборами" приготовил россиянам "сделку": в ГУР узнали детали

16:13

Россияне перегруппировываются, ВСУ готовятся к наступлению РФ - Тарнавский

15:54

Надо идти вперед: экс-командир батальона "Айдар" озвучил сценарии войны на 2024 год

15:15

Я бы не спешил с выводами: Буданов сделал заявление о смерти Пригожина

15:09

Во все сферы жизни ворвется счастье и успех: этот ритуал надо провести 24 январяВидео

15:05

Войска РФ в морозы атакуют с бронетехникой, их потери выросли – разведка Британии

14:54

"Великий лидер в Европе": Трамп сделал комплимент премьеру Венгрии Виктору Орбану

14:52

16-летний сын Марички Падалко собрался служить в ВСУ

14:51

Пора перепрятать: где категорически нельзя хранить деньги и драгоценности

14:48

Bild пишет о новой стратегии ВСУ: Украина меняет цели ударов по России

14:30

Атака на российский нефтяной терминал: стало известно, кто ее организатор

14:25

Что нельзя выбрасывать 22 января, чтобы не потерять счастье - приметы

14:16

Невеста бросила Франкенштейна: рецензия на фильм "Бедные-несчастные"Видео

14:07

В Севастополе раздались взрывы: оккупанты жалуются на ракеты ВСУ

13:16

В Украине изменили стоимость сразу всех важных продуктов: чего ожидать гражданам

13:10

Россияне перешли в наступление по всему фронту: в ВСУ раскрыли детали

12:58

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 января: Деве - старший партнер, Козерогу - много внимания

Реклама
12:50

Зеленский не видит необходимости мобилизовать 500 тысяч человек

12:43

(Не)железная леди: Маша Ефросинина попала в больницу - что произошло

12:07

Лишних повесток от ТЦК больше не будет - Минобороны

11:55

Масштабные взрывы в России: СМИ сообщили, что стало целью для атаки беспилотников

11:51

Подставили под огонь гражданских: оккупанты поймали прилет в Донецке

11:44

Гороскоп на завтра 22 января: Овну - финансовый ущерб, Весам - болезнь ребенка

11:14

Под Авдеевкой погибло столько, сколько в Афганистане: Цехоцкий о потерях на фронте

11:13

Боевые действия на фронте в 2024 году: Буданов анонсировал сюрпризы для россиян

11:12

Пролежит до весны: как хранить лук, чтобы не сгнил

10:36

Как понять, что отношения обречены: психотерапевт назвала 3 признака

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подругеЦерковные праздники 2024
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять