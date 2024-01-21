Порывы ветра до 34 м/с: синоптики назвали регионы, где ударят сильные морозы

Погода в Украине 22 января будет дождливой и снежной. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и сильном тумане. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти снежные лавины. Там объявили 2 уровень опасности. Почти во всех областях будет гололедица. Это может привести к нарушению движения транспорта, синоптики объявили І уровень опасности.
Синоптики предупреждают о том, что 22 января могут сильные порывы ветра - 15-18 м/с. По данным ventusky, на высокогорье Карпат могут быть порывы со скоростью ветра до 34 м/с.
Погода 22 января
В Украине 22 января будет переменная облачность. В этот день в Украине синоптики осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица, также ожидается туман. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с, могут быть сильные порывы ветра.
"Температура ночью 4-9° мороза, в северо-восточной части 12-17° мороза, в Крыму и на побережье морей от 0-5° мороза; днем 1-6° мороза, в южных и западных областях около 0°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит -17
По данным meteoprog, 22 января будет морозно. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -17...-4 градусов. Теплее всего будет в Одесской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до -2...+3 градусов .
Погода 22 января в Киеве
В Киеве 22 января будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть сильные порывы ветра - 15-18 м/с.
"Температура по области ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 1-3° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.
Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.
Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.
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