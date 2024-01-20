Украину снова заморозит: синоптик назвала даты

21 января в Украине будет преобладать холодная погода, однако серьезные осадки не прогнозируются, свидетельствует прогноз погоды.

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Синоптик рассказала, когда в Украине снова ударит мороз / Фото: pixabay.com

В ближайшие дни в Украине похолодает. Подробный прогноз погоды на ближайшие дни опубликовала синоптик Наталья Диденко.

Днем в субботу, 20 января, в большинстве областей Украины ожидается от 3 мороза до 1 тепла, на юго-востоке будет тепло. На Запорожье, Донбассе и в Луганской области столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов.

"В субботу мокрый снег, местами с дождем, ожидается в центральных областях, на юге и юго-востоке. На севере, западе Украины 20 января без существенных осадков, а в западных областях даже возможны солнечные прояснения", - написала Диденко в Telegram.

видео дня

Погода в Киеве в субботу будет без осадков. При этом немного похолодает: ночью ожидается -4...-6 градусов, днем - от -1 до -3 градусов. На дорогах - гололедица.

Погода в Украине 20 января / meteo.gov.ua

Погода на завтра

В воскресенье, 21 января, в Украине будет преобладать холодная погода, однако серьезные осадки не прогнозируются. На Полтавщине, Днепропетровщине, в Черкасской области и в Кропивницком с районами возможен небольшой снег.

Погода в Украине 21 января / meteo.gov.ua

"Повышение температуры воздуха ожидается с 24 января, а следующее похолодание, по предварительным прогнозам, придет с 28 января", - прогнозирует синоптик.

Как сообщал Главред, по прогнозу Укргидрометцентра, 20 января будет облачно с прояснениями. В этот день в Украине прогнозируют дожди и мокрый снег. На дорогах будет гололедица, также ожидается налипание мокрого снега. Ветер в северо-западный и западный со скоростью 7-12 м/с.

"В южной части, восточных и Днепропетровской областях мокрый снег и дождь, кое-где налипание мокрого снега и гололед; температура ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла, в Крыму 2-7° тепла. На остальной территории ночью умеренный, в западных областях местами небольшой снег, днем без существенных осадков; температура ночью 3-8° мороза, в Карпатах 10-15°, днем 0-5° мороза", - говорится в сообщении.

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