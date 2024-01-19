Видимость будет очень плохая: в каких областях будет наихудшая погода

В Украине 20 января погода будет дождливой. Синоптики вообще не советуют подниматься в горы.

https://glavred.info/synoptic/vidimost-budet-ochen-plohaya-v-kakih-oblastyah-budet-naihudshaya-pogoda-10534652.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 20 января / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 19 января будет дождливой и снежной. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и сильном тумане. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях из-за интенсивных осадков могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 4 уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 20 января / фото: ventusky

Погода 20 января

В Украине 20 января будет облачно с прояснениями. В этот день в Украине прогнозируют дожди и мокрый снег. На дорогах будет гололедица, также ожидается налипание мокрого снега. Ветер в этот день будет северо-западный и западный со скоростью 7-12 м/с.

видео дня

"В южной части, восточных и Днепропетровской областях мокрый снег и дождь, кое-где налипание мокрого снега и гололед; температура ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла, в Крыму 2-7° тепла. На остальной территории ночью умеренный, в западных областях местами небольшой снег, днем без существенных осадков; температура ночью 3-8° мороза, в Карпатах 10-15°, днем 0-5° мороза.",- говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 20 января будет морозно. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -7...-4 градусов. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +5...+9 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 20 января / фото: meteoprog

Погода 20 января в Киеве

В Киеве 20 января будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют снег. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта на дороге.

"Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили и уровень опасности. В этот день ожидается туман с видимостью 200-500 м. Это может привести к нарушению движения транспорта.

Прогноз погоды в Украине на 20 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.