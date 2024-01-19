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Будут снегопады и похолодание до -15: погода в выходные принесет "сюрпризы"

Алёна Воронина
19 января 2024, 13:11
В выходные в нашу страну придет похолодание. В ряде регионов будут снегопады, а кое-где – дожди.

Погода, снег, зима
Погода в Украине – будут снегопады и похолодание до -15/ unsplash.com

Погода в Украине на выходные, 20 и 21 января, будет неустойчивой. Ожидаются снегопады и незначительное снижение температуры воздуха. Из-за постепенного перемещения холодных воздушных масс из северной части Европы, в нашей стране дневные и ночные температуры могут опуститься на 6-8 градусов.

Кроме похолодания придут также осадки – в некоторых областях будут небольшие, местами умеренные снегопады, в Крыму и Приазовье с дождем. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Также он предупредил, что в выходные на дорогах и тротуарах будет гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

Погода в Украине 20 января

В западных областях

В западных областях ночью местами пройдет небольшой снег, днем и вечером в районе Полесья ожидается умеренный снег, метель. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западной четверти, ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...-8 градусов, днем -3...+2. В Карпатах ночью -7...-12 градусов, днем -1...-6.

В северных областях

В северных областях в ночные часы ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Только вечером на Черниговщине снова начнется снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем -3...-8.

В центральных областях

В центральных областях ночью ожидается умеренный снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -2...+3.

На юге Украины

В южных областях ночью осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег. Днем в Крыму и Приазовье умеренные, местами значительные снегопады, порой с дождем. Кое-где туман. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем 0...+5.

В восточных областях

В восточных областях ночью дождь с переходом в снег, днем местами небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3...+2 градуса.

Погода в Украине 20 января
Погода в Украине 20 января/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 21 января

В западных областях

В западных областях ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -4...+1. В Карпатах ночью -10...-15 градусов, днем -3...-8.

В северных областях

В северных областях ночью пройдет умеренный снег, днем местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6. ..-11 градусов, днем -2...-7.

В центральных областях

В центральных областях местами ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -4...+1.

На юге Украины

В южных областях ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег и мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Одесской области днем отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -2...+3.

В восточных областях

В восточной части ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -3...+2.

Погода в Украине 21 января
Погода в Украине 21 января/ Укргидрометцентр

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что погода резко изменится – в Украину идет аномальное потепление. Сегодня, 19 января, теплее всего будет на юге. Столбики термометров покажут +7...+12 градусов.

Также в Укргидрометцентре рассказывали, что в Украину идет внезапное потепление. Синоптики предупреждают о том, что в Украине будут сильные порывы ветра, на дорогах будет гололедица.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, будут ли еще сильные морозы в Украине. В ближайшие дни температура воздуха будет опускаться кое-где до -10...-15 градусов.

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