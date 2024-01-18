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Будут ли еще сильные морозы в Украине: синоптик поделилась прогнозом

Алёна Воронина
18 января 2024, 17:12
В ближайшие дни температура воздуха будет опускаться кое-где до -10...-15 градусов.
Погода, снег, зима
Погода в Украине – синоптик сказала, будут ли еще сильные морозы/ УНИАН

Самые сильные морозы, которые были текущей зимой, достигали -25 градусов. Они фиксировались в январе в части областей Украины. Однако такая температура воздуха продержалась недолго, а после этого погода в Украине снова стала теплее.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, возможно ли, что самые сильные морозы этой зимой уже были, или самые низкие температуры еще впереди. Об этом она сказала в комментарии 24 канала.

"Такая вероятность (что самые сильные за всю зиму морозы уже были – ред.), конечно, есть, но и повторения подобного мы не исключаем, ведь это только середина зимы... Возможно, были самыми большими, но посмотрим. Пока еще рано загадывать", – отметила Птуха.

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Она напомнила, что в январе 2024 года значительные морозы были кратковременными. Они продолжались буквально по 2-3 дня. А остальное время температуры воздуха были умеренными или даже имели плюсовые значения.

Погода в Украине на ближайшие дни

Также Наталья Птуха рассказала, что в ближайшие дни в нашем государстве не будет очень сильных морозов. Но стоит быть готовыми к снегопадам, кое-где дождю и гололеду.

Согласно прогнозу синоптика, в пятницу, 19 января, на юге нашей страны будет дождь, температура воздуха там составит ночью и днем от +5 до +9 градусов. На остальной территории Украины будет мокрый снег и дождь, в течение суток от -2 градусов до +4, днем на востоке до +8 градусов.

Погода в Украине 19 января
Погода в Украине 19 января/ Укргидрометцентр

В субботу, 20 января, ночью, кроме западных областей, будет снег. Днем без существенных осадков, только на востоке мокрый снег. Ночью в Украине будет от -4 до -9 градусов, днем от 0 до -5 градусов. На юге и востоке ночью и днем от -2 градусов до +3 градусов.

Кроме этого, синоптик предупредила, что стоит быть готовыми к гололеду на дорогах.

В Карпатах 18-19 января будет значительный снег и мокрый снег, от 0 до -5 градусов. С 20 января произойдет постепенное ослабление осадков и снижение температуры ночью до -10...-15 градусов, днем до -3...-8 градусов.

Погода в Украине 20 января
Погода в Украине 20 января/ Укргидрометцентр

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Ранее синоптик рассказала, что в Украине сильно потеплеет до +14 и налетит дождь. После морозных дней в нашу страну придет потепление, но вместе с ним также придут осадки.

Также раньше украинцев предупредили об очень серьезной опасности – всю страну накрывает шторм. Синоптики предупреждают о том, что в Украине будут снегопады, дожди, метели и сильные порывы ветра.

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