Резко усилится мороз: синоптики назвали самый холодный день на этой неделе

Скоро в Украине снова будут сильные морозы, но они придут лишь на один день.

https://glavred.info/synoptic/rezko-usilitsya-moroz-sinoptiki-nazvali-samyy-holodnyy-den-na-etoy-nedele-10533626.html Ссылка скопирована

Погода в Украине – резко усилится мороз/ unsplash.com

Погода в Украине скоро снова резко изменится. В среду, 17 января, в Украине ожидается усиление мороза. Этот день будет самым холодным днем на этой неделе.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что более сильные морозы продержатся только в среду и в ночь на четверг, но уже 18 января резко потеплеет.

видео дня

"17-го января в большинстве областей Украины ожидается усиление мороза. Низкая температура воздуха удержится ночью 18-го января. А уже днем 18-го января резко потеплеет – до "плюсов" и дождя! На этой неделе, похоже, самым холодным будет 17 января и ночь 18-го января. А дальше, вплоть до конца и недели, и месяца, будет преобладать, с колебаниями, конечно, но теплая воздушная масса", – отметила синоптик.

Погода в Украине 17 января/ Укргидрометцентр

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Представительница Гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV рассказала, что погода в ближайшие дни будет постоянно меняться. В среду, 17 января, вернется поле повышенного давления, поэтому погода будет без осадков с прояснениями, но в Карпатах и на Закарпатье ожидается небольшой снежок.

"Среда – самый морозный день этой недели: температура в ночные часы -4...-11 градусов, но в дневные часы, например, уже в четверг, 18 января, температура начнет повышаться. Ночь также будет морозной, но днем ветер начнет меняться, появится южная составляющая. Температура будет повышаться до плюсовых значений в большинстве областей", – отметила Птуха.

Погода в Украине 18 января/ Укргидрометцентр

Согласно прогнозу Птухи, в четверг, 18 января, воздух прогреется до +1...+6 градусов.

"И порывы ветра в этот день могут быть: ветер будет преобладать юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах даже местами до 25 м/с. На дорогах кое-где будет сохраняться гололедица, но снежный покров будет таять за счет" плюсов", – рассказала синоптик.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Ранее сообщалось, что в Украине изменится погода и налетит шторм. Синоптики объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.