В Украине сильно потеплеет до +14 и налетит дождь: синоптик назвала дату

Погода в Украине после морозных дней станет существенно теплее. Потепление придет уже с четверга, 18 января. Синоптическая ситуация в этот день резко изменится по сравнению с тем, что мы видели в предыдущие дни.
Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она предупредила, что столбики термометров начнут подниматься днем 18 января. Но вместе с потеплением придут также дожди.
"18-го января очень интересная будет синоптическая ситуация. Ближайшей ночью еще будет преобладать морозная погода с температурой воздуха -5...-12, на северо-востоке до -14 градусов. Теплее будет на юге и западе: +3...-3 градуса. В западных и северных областях пройдет снег", – рассказала Диденко.
Но уже 18 января днем будет повышаться температура воздуха. А вместе с этим набегут тучи и начнет идти дождь.
"Днем начнет резко повышаться температура воздуха и в течение дня достигнет +3...+8 градусов, в южной части Украины, на Закарпатье и в Черновицкой области +7...+12, в Крыму до +14 градусов. Из-за такого потепления фаза осадков – дождь! Переход от снега к дождю сопровождаться налипанием мокрого снега, осложнением ситуации на дорогах, ухудшением видимости, местами гололедом. Очень внимательно", – предупредила синоптик.
Вместе с тем будет сильный юго-западный ветер, ожидаются штормовые порывы до 15-20 метров в секунду
В Киеве 18 января также будет сильный ветер, облака. Ночью ожидается снег, днем дождь и переход от ночных -4...-6 градусов к дневным +5 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Ранее сообщалось, что в Украине резко усилится мороз – синоптики назвали самый холодный день на этой неделе. Скоро в Украине снова будут сильные морозы, но они придут лишь на один день.
Вас также может заинтересовать:
- Нужно найти зебру среди жирафов за 7 секунд: загадка, которую разгадает не каждый
- Только самые сообразительные найдут кота на дереве за 5 секунд: сложная оптическая иллюзия
- Что делать если, банкомат "съел" карту: 5 главных шагов