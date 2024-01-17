В Украине сильно потеплеет до +14 и налетит дождь: синоптик назвала дату

После морозных дней в нашу страну придет потепление, но вместе с ним также придут осадки.

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Погода в Украине – скоро сильно потеплеет до +14 и налетит дождь/ unsplash.com

Погода в Украине после морозных дней станет существенно теплее. Потепление придет уже с четверга, 18 января. Синоптическая ситуация в этот день резко изменится по сравнению с тем, что мы видели в предыдущие дни.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она предупредила, что столбики термометров начнут подниматься днем 18 января. Но вместе с потеплением придут также дожди.

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"18-го января очень интересная будет синоптическая ситуация. Ближайшей ночью еще будет преобладать морозная погода с температурой воздуха -5...-12, на северо-востоке до -14 градусов. Теплее будет на юге и западе: +3...-3 градуса. В западных и северных областях пройдет снег", – рассказала Диденко.

Но уже 18 января днем будет повышаться температура воздуха. А вместе с этим набегут тучи и начнет идти дождь.

"Днем начнет резко повышаться температура воздуха и в течение дня достигнет +3...+8 градусов, в южной части Украины, на Закарпатье и в Черновицкой области +7...+12, в Крыму до +14 градусов. Из-за такого потепления фаза осадков – дождь! Переход от снега к дождю сопровождаться налипанием мокрого снега, осложнением ситуации на дорогах, ухудшением видимости, местами гололедом. Очень внимательно", – предупредила синоптик.

Вместе с тем будет сильный юго-западный ветер, ожидаются штормовые порывы до 15-20 метров в секунду

В Киеве 18 января также будет сильный ветер, облака. Ночью ожидается снег, днем дождь и переход от ночных -4...-6 градусов к дневным +5 градусов.

Погода в Украине 18 января/ Укргидрометцентр

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что в Украине резко усилится мороз – синоптики назвали самый холодный день на этой неделе. Скоро в Украине снова будут сильные морозы, но они придут лишь на один день.

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