Будет настоящий потоп: в Украину идет внезапное потепление

Синоптики предупреждают о том, что в Украине будут сильные порывы ветра, на дорогах будет гололедица.

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Погода в Украине на 19 января / фото: pexels

Погода в Украине 19 января будет дождливой и ветреной. Синоптики предупреждают об гололедице на дорогах. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях из-за оттепели и снега с дождем могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 4 уровень опасности.

Синоптики предупреждают о том, что почти в Карпатах и на Закарпатье объявлено штормовое предупреждение - І уровень опасности. Порывы ветра могут быть 15-20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 19 января / фото: ventusky

Погода 19 января

В Украине 19 января будет облачно. В этот день в Украине прогнозируют дожди и мокрый снег. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Также могут быть сильные порывы ветра и метели.

"В южной части, восточных и Днепропетровской областях дожди; температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла, на крайнем юге страны до 12°. На остальной территории умеренный дождь и мокрый снег, на Закарпатье и в Карпатах значительные, днем в северной части небольшие осадки; температура в течение суток от 3° тепла до 2° мороза, в центральных областях 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +10

По данным meteoprog, 19 января будет тепло и дождливо. Самая низкая температура воздуха будет на территории Волынской области. Там температура воздуха опустится до -3...+2 градусов. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +8...+10 градусов.

Погода в Украине на 19 января / фото: meteoprog

Погода 19 января в Киеве

В Киеве 19 января будет облачно. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Могут быть сильные порывы ветра. Ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта на дороге.

"Температура ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза; в Киеве ночью и днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине на 19 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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