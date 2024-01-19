Погода резко изменится: в Украину идет аномальное потепление

Погода в Украине 19 января будет аномально теплой. При этом плюсовые температуры будут не во всех регионах Украины. Прогноз погоды на сегодня опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода на сегодня
19 января теплее всего будет на юге. Столбики термометров покажут +7...+12 градусов. В восточных областях и в центральной части Украины днем ожидается +2...+7 градусов.
В северных областях сегодня ожидается от двух градусов мороза до двух тепла. В западных областях - около нуля.
Дожди сегодня пройдут на юге и востоке, мокрый снег - на западе и севере. В Винницкой, Полтавской, Кропивницком с районами синоптик на сегодня прогнозирует мокрый снег, на Полтавщине и в Днепре - дождь.
"Днем в пятницу из-за усиления антициклона Corvin существенные осадки маловероятны на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Киевщине. Ветер сильный удержится только в восточных областях. На остальной территории – умеренный", - написала Диденко.
Завтра в Карпатах и на Закарпатье возможны сильные осадки, есть угроза схождения лавин.
Погода в Киеве
Сегодня в столице утром и вечером прогнозируется дождь или мокрый снег, днем - преимущественно облачно.
Температура воздуха - от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Ветер северо-западный, порывистый, но не штормовой.
"В дальнейшем – небольшое похолодание. Смотрите под ноги внимательно, потому что станет скользко", - предупредила синоптик.
Погода на завтра
В субботу, 20 января, произойдет постепенное понижение температуры воздуха и переход осадков из дождя в снег. Об этом заявил метеоролог Игорь Кибальчич, передает Meteoprog.
На дорогах местами будет гололедица. Ожидается северный ветер, 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -4 до +1 градуса, в Крыму и Приазовье от +3 до +8.
Погода в Украине 21 января
Мокрый снег ожидается в восточных и южных областях. На остальной территории страны осадков не будет.
Ветер переменных направлений, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -5 до -10 градусов, днем -4 до +1, в южной части и в Крыму от -1 до +4.
Как сообщал Главред, ранее синоптики предупреждали украинцев о потеплении.
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