Врезал 5-бальный шторм: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

Украину накрыла сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну еще 14 января. Тогда ее мощность была на уровне 4 баллов. С такой силой она бушевала целых три дня.
17 января буря опустилась до минимума. Но уже 18 января сила геомагнитного шторма резко выросла до 5-ти баллов. На таком же уровне он продержался и 19 января.
Ожидается, что 20-21 января магнитная буря опустится до 3-х баллов.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошла 8 вспышек класса С. Специалисты считают, что 20 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 30%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 37 солнечных пятен.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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