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Врезал 5-бальный шторм: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
19 января 2024, 22:16
Ожидается, что магнитная буря будет бушевать в Украине до 21 января включительно.
магнитная буря, солнце, погода
Украину накрыла сильная магнитная буря / фото: pexels

Украину накрыла сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну еще 14 января. Тогда ее мощность была на уровне 4 баллов. С такой силой она бушевала целых три дня.

17 января буря опустилась до минимума. Но уже 18 января сила геомагнитного шторма резко выросла до 5-ти баллов. На таком же уровне он продержался и 19 января.

видео дня

Ожидается, что 20-21 января магнитная буря опустится до 3-х баллов.

магнитная буря
В Украину ворвалась очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошла 8 вспышек класса С. Специалисты считают, что 20 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 30%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 37 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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