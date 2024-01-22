Морозы, туманы и сильный гололед: синоптик предупредил об опасной погоде

Метеоролог Игорь Кибальчич озвучил прогноз погоды на неделю 22-28 января.

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На дорогах будет налипание мокрого снега и гололед, предупредил синоптик / Фото: pixabay.com

Погода в Украине в ближайшие дни будет довольно холодной. В середине недели произойдет повышение температуры. Кроме того, ожидается снег и мокрый снег. В западных и южных областях прогнозируются дожди, туманы и налипание мокрого снега. Детальный прогноз погоды на неделю озвучил метеоролог Игорь Кибальчич.

Погода в Украине 22 января

В понедельник погода в Украине будет определяться антициклоном. Ожидается переменная облачность, без осадков.

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На дорогах гололедица. Ветер днем юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха днем -4...+1°С, на Севере Левобережья -3…-8°С, передает meteoprog.

Погода на сегодня, 22 января / Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 23 января

Во вторник ночью в западной части, днем также в северных и местных центральных областях ожидается снег, мокрый снег, на западе - местами с дождем. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7°С, днем -2...+3°С; на востоке ночью -8...-13°С, днем -2…-7°С.

Погода на завтра, 23 января / meteo.gov.ua

Погода в Украине 24 января

В среду по всей Украине синоптик прогнозирует осадки. Только в Приазовье, Крыму и на Донбассе преимущественно сухо.

В западных областях днем умеренные, местами значительные осадки в виде снега, мокрого снега с переходом в дождь. Местами налипание мокрого снега, гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных областях отдельные порывы, 15-20 м/с.

Столбики термометров ночью покажут -4...+1°С, днем -1...+4°С; в восточной части и в Карпатах ночью -7...-12°С, днем 0…-5°С.

Прогноз погоды на 24 января / meteo.gov.ua

Погода в Украине 25 января

Согласно прогнозу погоды, в четверг выпадет снег, мокрый снег, временами с дождем. Синоптик предупредил о налипании мокрого снега, туманах и гололедице.

Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -3...+2°С, днем +1...+6°С. В восточных областях и в Карпатах ночью -3...-8°С, днем около 0°С.

Погода в Украине 25 января / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 26 января

В последний рабочий день недели продолжится влияние атмосферных фронтов. Пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, в Приазовье и Крыму - с дождем. На дорогах гололедица.

Ветер на Левобережье переменных направлений, 3-8 м/с, на Правобережье - северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3°С, днем -1...+4°С.

Прогноз погоды на 26 января / meteo.gov.ua

Погода в Украине 27 января

В субботу ожидается небольшой снег, мокрый снег, в западных областях - умеренные осадки. В некоторых регионах прогнозируется туман. На дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5°С, днем -2…+3°С.

Прогноз погоды на 28 января

В воскресенье синоптик прогнозирует небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -1...-6°С, в Карпатском регионе и на крайнем севере -6...-11°С, днем -4...+1°С.

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

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