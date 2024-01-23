Порывы ветра будут 48 м/с: в Украину врывается шторм

В Украине синоптики объявили І уровень опасности. Во многих областях будет снег.

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Прогноз погоды в Украине на 24 января / УНИАН

Погода в Украине 24 января будет снежной, на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Украине могут сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Из-за этого объявлен І уровень опасности.

По данным ventusky, на высокогорье Карпат могут быть порывы со скоростью ветра до 48 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 24 января / фото: ventusky

Погода 24 января

В Украине 24 января будет облачно с прояснениями. В этот день в Украине синоптики прогнозируют мокрый снег, местами будет дождь. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с, могут быть сильные порывы ветра.

"Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (ночью на Левобережье 1-6° мороза, в восточных областях и в Карпатах до 10° мороза, днем на Прикарпатье, Одесчине и в Крыму 1-6° тепла)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -10

По данным meteoprog, 24 января будет небольшое потепление. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до -10...-3 градусов. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +2...+5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 24 января / фото: meteoprog

Погода 24 января в Киеве

В Киеве 24 января будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют ночью мокрый снег. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 24 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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