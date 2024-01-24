Влепит почти 6-бальный шторм: Украину внезапно накроет новая магнитная буря

Под конец января страну накроют сразу три магнитные бури. Они будут бушевать одна за другой.

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Украину накрывает новая сильная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла сильная магнитная буря. Она ворвется в страну сразу после того, как закончится предыдущая буря. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря ворвалась в страну 20 января. В этот и на следующий день ее мощность была на уровне 4-х баллов. 22-23 января сила геомагнитного шторма резко взлетела до почти 7-ми баллов. Ожидается, что после этого буря пойдет на спад.

Однако расслабляться еще рано, ведь уже 25 января страну накроет новая магнитная буря. Она ударит сразу с почти 6-бальной силой. Согласно прогнозу, эта магнитная буря продлится недолго, но после нее будет бушевать геомагнитный шторм 28-30 января. Он будет на уровне 3-х баллов.

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Украину накрывает новая сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек класса М. Специалисты считают, что 24 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 46 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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