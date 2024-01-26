В Украину влетает циклон: погода будет удивлять на выходных

На выходных в Украине синоптики прогнозируют снегопады, местами будут лить дожди.

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Прогноз погоды в Украине на 27-28 января / фото: pexels

Погода в Украине на выходных, 27-18 января, будет снежной и дождливой. В эти дни прогнозируют туман, гололед и налипание мокрого снега. Об этом заявил метеоролог Игорь Кибальчич, сообщает meteoprog.

Он также отметил, что в Украине будет бушевать высотный циклон.

Прогноз погоды на 27 января

В Украине в субботу, 27 января, будет снежная погода. В южных и восточных областях ожидается местами дождь и морось. В этот день синоптик прогнозирует гололедицу, туман, местами ожидается снежный накат. 27 января ветер будет переменных направлений преимущественно со скоростью 3-8 м/с.

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В центральных, южных и восточных областях температура воздуха ночью будет -3...+3 градуса, а днем температура воздуха будет колебаться от -2 до +5 градусов. На территории западных и северных областей днем будет -1...+4 градуса, а ночью температура воздуха опустится до 6 градусов мороза.

Прогноз погоды в Украине на 27 января / фото: meteoprog

Прогноз погоды на 28 января

В Украине в воскресенье, 28 января, будет снежная погода. В этот день синоптик прогнозирует гололедицу и туман. 28 января ветер будет северный и северо-восточный со скоростью 5-12 м/с.

В центральных, южных и восточных областях температура воздуха ночью будет -5...+2 градуса, а днем температура воздуха будет колебаться от -2 до +5 градусов. На территории западных и северных областей днем будет -3...+3 градуса, а ночью температура воздуха опустится до 6 градусов мороза.

Прогноз погоды в Украине на 28 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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