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Ударит мороз -13, будет снег и сильный ветер: синоптик сказал, когда ухудшится погода

Алёна Воронина
28 января 2024, 14:18
Украинцев ожидает ухудшение погоды с выпадением снега и усилением ветра.

Погода, зима, снег
Погода в Украине – ударит мороз -13, будет снег и сильный ветер/ unsplash.com

Погода в Украине на неделю, с 29 января по 4 февраля, будет спокойной с переходом к сильным осадкам и усилению ветра. Спокойная погода будет сохраняться до выходных, но потом начнутся осадки в виде снега с переходом в дождь.

В некоторых регионах ближе к выходным будут сильные морозы, а в некоторых – потеплеет. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Погода в Украине 29 января

В части областей Украины в понедельник, 29 января, будут осадки. Небольшой, местами мокрый снег ожидается в западных, местами центральных и южных областях. Кое-где будут туманы, на дорогах местами гололедица. Ветер в западных и северных областях переменных направлений, 3-8 м/с, на остальной части страны северной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, в западных и северных областях при прояснениях местами -8...-13; днем -2...+3 градуса.

Погода в Украине на 29 января
Погода в Украине 29 января/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 30 января

Во вторник, 30 января, под влиянием антициклона в Украине осадков не предвидится, лишь ночью и утром в Крыму местами пройдет небольшой снег, также будет мокрый снег. Ночью и в первой половине дня местами туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, местами в западных и северных регионах при прояснениях -7...-12; днем -2...+3 градуса.

Погода в Украине 30 января
Погода в Украине 30 января/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 31 января

В среду, 31 января, в Украине сохранится погода преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, в Карпатах и на крайнем севере местами -7...-12; днем воздух прогреется до +1...+6 градусов.

Погода в Украине 1 февраля
Погода в Украине 31 января/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 1 февраля

В четверг, 1 февраля, в восточных областях пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, мороси и дождя, возможен гололед. На остальной части страны без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 градус, днем 0...+5, в южной части и на крайнем западе местами +6...+8 градусов.

Погода в Украине 1 февраля
Погода в Украине 1 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 2 февраля

В пятницу, 2 февраля, в большинстве областей, кроме южной половины, ожидаются небольшие осадки в виде снега, местами с дождем. На левобережье местами гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем 0...+5.

Погода в Украине 2 февраля
Погода в Украине 2 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 3 февраля

В субботу, 3 февраля, в нашем государстве ожидается неустойчивая погода из-за влияния Балтийского циклона. Пройдут умеренные осадки в виде снега с переходом в дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем 0...+5.

Погода в Украине 4 февраля

В воскресенье, 4 февраля, сохранится неустойчивый характер погоды, с осадками преимущественно в виде снега и дождя. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 градуса, днем +2...+7, в Одесской области до +11 градусов.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что непогода накроет всю страну – синоптики объявили 3 уровень опасности в нескольких областях. В Украине могут быть сильные порывы со скоростью до 20 м/с.

Также ранее синоптики рассказали о погоде на выходные. На выходных в Украине синоптики прогнозируют снегопады, местами будут лить дожди.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украину идет весеннее потепление – она назвала дату прихода тепла. В Украине прекратятся осадки и начнется прояснение. Температура воздуха повысится до +12 градусов.

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