США на пороге гражданской войны: Тарас Семенюк – о последствиях противостояния в Техасе

Демократы готовы идти в разрез своей политике в отношении мигрантов. И Трамп даже в этом ищет повод для критики, чем еще больше обостряет ситуацию.

https://glavred.info/article/ssha-na-poroge-grazhdanskoy-voyny-taras-semenyuk-o-posledstviyah-protivostoyaniya-v-tehase-10537556.html Ссылка скопирована

Кризис в Техасе способен заблокировать помощь США Украине - Тарас Семенюк / Главред

Политическое противостояние демократов и республиканцев в Соединенных Штатах вышло на новый уровень. Площадкой для выяснения отношений между партиями стал штат Техас, где губернатор-республиканец Грег Эбботт заявил, что национальная гвардия штата берет под свой контроль участок границы с Мексикой и устанавливает заграждения из колючей проволоки, чтобы пресечь нелегальную миграцию. При этом губернатор ограничил доступ федеральной пограничной службы к пунктам пропуска. Поддержали инициативу Эббота еще по меньшей мере 12 штатов, которые направили на границу военную технику. В ответ на это Верховный суд США удовлетворил иск администрации Байдена и подтвердил право федеральных властей убрать заграждения.

В интервью Главреду журналист, эксперт-международник Аналитического центра "Solid Info" Тарас Семенюк рассказал, какие последствия для США и Украины будет иметь ситуация в Техасе.

Какую роль играет штат Техас в архитектуре Соединенных Штатов - почему протесты начались именно там?

видео дня

Если сравнивать Соединенные Штаты в целом и отдельные штаты как административную и юридическую единицу управления, то Техас отличается от того, что мы называем "богатыми штатами" вроде Вашингтона или Нью-Йорка, которые находятся на Восточном побережье. В то время как штаты на Западном побережье, за исключением Калифорнии, считаются бедными штатами. Техас и другие штаты в определенной степени выступают своеобразным южным щитом, отгораживанием от Мексики. Именно поэтому техасцы довольно часто говорят, что они, мол, больше всего страдают от мигрантов, и поэтому с их мнением нужно считаться.

Ситуация приобретает огласку в силу того, что техасцы не могут и не хотят мириться с либеральной политикой в отношении мигрантов. Ведь, для понимания, мигранты пересекают границу США огромными потоками ежемесячно. Похожая ситуация когда-то была в Италии, когда мигранты из Африки переплывали Средиземное море, а итальянские службы контроля за границей первыми сталкивались с этим нашествием. И, с одной стороны, они не могут развернуть лодки, потому что это выступает против принципов Европейского союза по отношению к человеку, а с другой стороны, этим людям нужно обеспечить определенный уровень социальной защиты. То же самое сейчас происходит в Америке, и, очевидно, техасцам очень импонирует радикальная политика Трампа по остановке миграционных потоков. Поэтому, по данным медиа, на территорию границ союзными к Техасу штатами фактически были переведены бронетранспортеры и даже танки Abrams для защиты границы.

Следовательно, тема охраны границы остается основной политической риторикой республиканцев. Именно фокус на внутренних проблемах связывают с Трампом еще со времен его президентства, когда тот призывал "сделать Америку великой", чтобы, условно говоря, навести порядок внутри страны. И именно внутренняя повестка дня в США вытесняет проблему международных репутационных обязательств Соединенных Штатов Америки по помощи Израилю и Украине. Именно репутационных обязательств, ведь США, в отличие от Израиля, не имеют прямых обязательств перед Украиной, потому что у нас нет подписанных документов о союзничестве. Тем более, что американцы часто говорят о том, что они должны сначала решить проблемы внутри США вместо того, чтобы решать проблемы мира. И именно поэтому Трамп переключает фокус на границу, чтобы направить внимание американцев на внутренние проблемы.

С чем связана поддержка Техаса союзными штатами, о которых вы упомянули?

Каждый американский штат - это автономная единица. Каждый штат имеет свою судебную систему, свои правила и законы, систему налогообложения, хотя, конечно, в главных вопросах все штаты подчиняются федеральному правительству. Выражать политическую поддержку Техасу ни одному из них не запрещено - это же демократия. Но здесь более глобальная проблема, потому что в том, что касается защиты национальных интересов, отдельный штат не может выступать против утвержденного федеральным правительством. Дело в том, что сейчас Трампу удалось сделать миграционную политику угрозой национальной безопасности государства. И, очевидно, республиканцы будут использовать это и в дальнейшем.

Те штаты, которые поддерживают Техас, в большей степени республиканские, поэтому они выступают против либеральной политики демократов по отношению к проблеме границы.

Вопрос контроля над границей - это уже федеральный уровень. Насколько Вашингтон готов решать этот вопрос и при каких условиях Байден может согласиться на то, чтобы применить силу?

Вряд ли Байден будет решать этот вопрос силой - мы видим сигналы от Байдена и его команды о том, что они готовы рассмотреть компромиссный законопроект. То есть демократы уже готовы идти в разрез своей политики в отношении мигрантов. И Трамп даже в этом ищет повод для критики, чем еще больше обостряет ситуацию. Хотя для политики это абсолютно нормальное явление, потому что предвыборная риторика, особенно в США, является не только острой, но и находится на грани фола, потому что часто доходит до публичных оскорблений. Конечно, президент США не может конфликтовать с оппонентами в вопросах, которые касаются национальной безопасности или безопасности отдельных штатов, потому что он несет ответственность за всю страну. Поэтому он вынужден идти на компромиссы, поскольку понимает, что, с одной стороны, у него заблокированы важные законопроекты финансовой поддержки Израиля и Украины, без которых обе страны могут столкнуться с серьезными проблемами. С другой стороны, политика компромисса с республиканцами бьет по рейтингу Байдена, потому что те мигранты, которые сейчас проживают в Штатах и могут голосовать, будут напуганы приходом Трампа к власти и новым обострением миграционной политики. Поэтому, пока компромисс не найден, республиканцы будут давить до конца.

Какими могут быть последствия - может ли эта ситуация со временем перерасти в гражданскую войну в том или ином измерении?

Да, может. Есть социология, согласно которой 30% избирателей республиканцев готовы к радикальным действиям, если демократы не будут идти на определенные компромиссы по миграционной политике. Или даже если Трампу из-за судебных процессов не дадут возможность баллотироваться в президенты, то те же республиканцы готовы идти на жесткие протесты и конфликтовать с полицией, военными. Это и есть определенные ростки того, что мы можем называть гражданской войной.

Есть ли определенная точка кипения ситуации в Техасе, и какие последствия это будет иметь для Соединенных Штатов?

Это возможно по двум причинам. Первая - если судебная система США запретит Трампу фактически сделает невозможным его законное выдвижение в президенты. Очевидно, будут сторонники, которые будут выступать против такого решения, особенно среди тех, кто штурмовал Капитолий в 2019 году. Вторая - определенный хаос на границе. Если потоки мигрантов увеличатся, беспорядки могут начаться в приграничных регионах.

Мол, если пограничники не могут защитить границу, то люди будут сами выходить на ее защиту.

Вы сказали, что ситуация в Техасе имеет репутационные последствия для США. Какие именно проблемы это вызовет в Украине, если ситуация обострится?

США в мире воспринимаются как лидер демократического мира, определенный образец стандартов, либеральных ценностей, и как гарант безопасности. Если Штаты не смогут выполнить свои обязательства, то США в этом плане будут терять доверие. В конце концов, в Европе на Штаты смотрят как на гаранта безопасности НАТО. И если заявления Трампа о выходе из Альянса превратятся в будущем в реальные действия, то, очевидно, США уже не будут воспринимать как лидера, на которого все ориентируются. Ведь это поставит под сомнение доверие к США в целом, и тогда Европа будет искать самостоятельных решений для защиты.

Если ситуация обострится, США рискуют потерять статус гегемона демократического мира, который Штаты приобрели после падения Советского Союза.

В исторической перспективе это будет трактоваться как медленное падение - выход из Афганистана, невозможность поддержки Украины, дискуссии о целесообразности пребывания Штатов в НАТО, невозможность защитить собственные границы и тому подобное. Все это будет порождать у самих американцев недоверие к власти и неуверенность в собственных силах, что может завершиться тем, что определенные кандидаты впоследствии скажут американцам: "А на что тратятся ваши средства?"

Это и есть идеологические основы для того, чтобы люди начали действовать на улице, если будут понимать, что судебная система не позволяет Трампу идти на выборы. Потому что люди не будут воспринимать этот запрет как "законный" или "незаконный" - Трамп уже имеет популярность, поэтому люди будут противиться решению судебной системы. Ведь они будут считать, что судебная система США стала необъективной.

И чем больше будет внутренних протестов, тем меньше демократы будут рисковать и оказывать нам помощь. Поэтому если в США будет усиливаться кризис, помощь Украине будет заблокирована. Все надеются, что за пакет помощи проголосуют в январе, но решения до сих пор нет. Более того, среди республиканцев есть те, кто угрожает спикеру Палаты представителей потерей должности, если он поставит на голосование законопроект о помощи Украине.

Мы должны понимать, что входим во время мощной турбулентности, которая может многое изменить в наших отношениях с США.

А в геополитическом плане кому выгоден кризис в США?

Если говорить о нас, то, безусловно, это выгодно России, потому этот кризис будет только разрастаться. Если Украина не получит денег, это будет означать, что без финансовой поддержки США Вооруженные силы Украины не смогут обороняться. К тому же, Путину нужен Трамп не столько как президент, а больше как фактор дестабилизации внутренней ситуации в США.

То есть вы имеете в виду, если Трамп станет президентом, ситуация для Украины может улучшиться, я правильно понимаю?

Здесь сложно прогнозировать, поскольку риторика до и после выборов обычно очень отличается. Если Трамп станет президентом, это не означает конец для Украины, но это означает, что помощь может быть изменена. Возможно, будут какие-то новые условия для получения этой помощи или она будет привязана к предложениям для переговоров с Россией.

Может ли Россия, учитывая кризис в Штатах, воспользоваться им и пойти войной на страны Европы?

Если Соединенные Штаты будут выходить из НАТО, будет определенная дезориентация в странах Европейского Союза, тогда Россия может воспользоваться такой слабостью. Враг всегда ждет, когда мы станем слабыми. Так произошло в 2014 году, когда РФ нашла момент и ударила по Крыму и Донбассу. И то же самое может произойти и в Европе во время кризиса в США.

Кто такой Тарас Семенюк Тарас Семенюк - украинский медиаэксперт, политолог, обозреватель международной политики. Выпускник "Богословия" Украинского Католического Университета (УКУ) и Папского григорианского университета (Рим, Италия). Журналист, эксперт-международник аналитического центра "Solid Info".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.