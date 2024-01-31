Угроза гражданской войны в США: Байден готовится принять непопулярное решение

По словам аналитика, ситуация в США может значительно усугубиться и перерасти в радикальные действия со стороны сторонников республиканской партии.

https://glavred.info/world/ugroza-grazhdanskoy-voyny-v-ssha-bayden-gotovitsya-prinyat-nepopulyarnoe-reshenie-10537691.html Ссылка скопирована

Эксперт проанализировал ситуацию в США / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, скриншот из видео

В Соединенных Штатах продолжается конфликт между администрацией президента Джо Байдена и властями штата Техас под руководством губернатора Грега Эббота относительно контроля за участком американо-мексиканской границы возле города Игл-Пасс. Несмотря на то, что вопрос контроля над границей находится на федеральном уровне, маловероятно, что Байден решит этот вопрос с помощью силы. Об этом в интервью Главреду рассказал журналист, эксперт-международник Аналитического центра "Solid Info" Тарас Семенюк.

"Мы видим сигналы от Байдена и его команды о том, что они готовы рассмотреть компромиссный законопроект. То есть демократы уже готовы идти в разрез своей политики в отношении мигрантов. И Трамп даже в этом ищет повод для критики, чем еще больше обостряет ситуацию. Хотя для политики это абсолютно нормальное явление, потому что предвыборная риторика, особенно в США, является не только острой, но и находится на грани фола, потому что часто доходит до публичных оскорблений", - указывает эксперт.

По его словам, президент США не может вступать в конфликты с оппонентами в вопросах, касающихся национальной безопасности или безопасности отдельных штатов, поскольку он несет ответственность за всю страну.

видео дня

"Поэтому он вынужден идти на компромиссы, поскольку понимает, что, с одной стороны, у него заблокированы важные законопроекты финансовой поддержки Израиля и Украины, без которых обе страны могут столкнуться с серьезными проблемами", - делает вывод Тарас Семенюк.

Он также отмечает, что политика компромисса с республиканцами может негативно повлиять на рейтинг Байдена, поскольку мигранты, которые уже проживают в США и имеют право голоса, могут быть напуганы возможным возвращением Трампа к власти и усилением миграционной политики.

"Поэтому, пока компромисс не найден, республиканцы будут давить до конца", - отмечает он.

Кроме того, Тарас Семенюк акцентирует на том, что эта ситуация со временем перерасти в гражданскую войну в том или ином измерении.

"Есть социология, согласно которой 30% избирателей республиканцев готовы к радикальным действиям, если демократы не будут идти на определенные компромиссы по миграционной политике. Или даже если Трампу из-за судебных процессов не дадут возможность баллотироваться в президенты, то те же республиканцы готовы идти на жесткие протесты и конфликтовать с полицией, военными. Это и есть определенные ростки того, что мы можем называть гражданской войной", - резюмировал журналист, эксперт-международник Тарас Семенюк.

Ситуация в США

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Соединенных Штатах Америки нарастает напряженность между федеральным правительством и республиканскими властями штата Техас из-за ситуации с незаконной миграцией на южной границе. Более двух недель назад полиция Техаса взяла под свой контроль границу с Мексикой и отказывается допускать к патрулированию пограничную службу США.

Традиционно южные приграничные штаты считаются "республиканскими", и сами республиканцы, а также Дональд Трамп, активно используют эту ситуацию для усиления своих позиций в предвыборной гонке.

По данным Politico, 25 губернаторов-республиканцев выразили поддержку Техасу его "конституционному праву на самооборону".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.