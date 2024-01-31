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США и Германия против приглашения Украины в НАТО — Foreign Policy

Анна Ярославская
31 января 2024, 12:16обновлено 31 января, 13:00
В Вашингтоне и Берлине считают, что в ближайшее время необходимо сосредоточиться на продолжении поставок Киеву оружия и боеприпасов.
Джо Байден, Олаф Шольц, НАТО
Пока в Украине идет война, страну рано приглашать в НАТО, считают в США и Германии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

США и Германия выступают против приглашения Украины в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что сторонники Украины подталкивают Альянс данному решению, но "сталкиваются со значительным закулисным сопротивлением со стороны США и Германии".

Польша и страны Балтии рассматривают членство Украины в НАТО как наиболее эффективный и наименее затратный способ ослабить захватнические амбиции России в Восточной Европе. Однако другие западные представители НАТО, особенно в Вашингтоне и Берлине, считают, что еще слишком рано начинать процесс принятия Украины в НАТО, пока страна все еще ведет войну против РФ.

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В США и Германии, которые являются крупнейшими донорами военной и экономической помощи Украине, считают, что в ближайшее время необходимо сосредоточиться на продолжении поставок Киеву оружия и боеприпасов.

"Вступление Украины в НАТО может нанести смертельный удар неоимпериалистическим амбициям Путина аннексировать Украину и, возможно, еще больше посягнуть на европейские территории. Только членство Украины в НАТО, полагают некоторые чиновники, наконец убедит Россию притормозить вторжение и положить конец войне", - пишет издание.

Среди наиболее ярых сторонников срочного приглашения Украины в НАТО — Андерс Фог Расмуссен, бывший премьер-министр Дании и предшественник генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Очень часто я слышу аргумент, что мы не можем пригласить Украину вступить в НАТО, пока идет война. Я думаю, что это чрезвычайно опасный аргумент, потому что он де-факто дает Путину право вето на НАТО и дает ему стимул продолжать военные действия в Украине на неопределенный срок", — сказал он.

Другие сторонники этой точки зрения полагают, что вступление Украины в НАТО раньше или позже будет дешевле в долгосрочной перспективе, чем нынешняя западная стратегия, заключающаяся в вечной переброске оружия и боеприпасов в Украину, при этом членство в НАТО отодвигается на второй план. Они утверждают, что Украина сможет остановить российское вторжение только после того, как она окажется в рядах альянса.

"Задержки с переходом к членству дорого обходятся не только Украине, но и самому альянсу", — сказал Кристьян Прикк, посол Эстонии в Вашингтоне.

Отмечается также, что слишком раннее принятие Украины в НАТО может спровоцировать полномасштабный конфликт между НАТО и Россией, поскольку основополагающий пункт о коллективной обороне альянса призывает все страны НАТО защищать любую страну, подвергшуюся нападению.

"На фоне этих дебатов вырисовывается перспектива перерастания конфликта между Россией и НАТО в ядерный", - добавляет Foreign Policy.

Как сообщал Главред, политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал о рисках начала войны НАТО и России и о том, какие это может иметь последствия для Украины. По словам эксперта, война НАТО и РФ - "для нас не угроза, а, наоборот, дополнительная безопасность".

Тем временем Россия может напасть на одну из стран Балтии - Эстонию. Таким образом Путин хочет продемонстрировать невозможность НАТО быстро реагировать на подобные ситуации, считает дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2015-2019 гг.) Валерий Чалый

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