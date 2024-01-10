Страны Балтии в зоне риска: эксперт раскрыл планы РФ о нападении на НАТО

Стратегия НАТО меняется со стратегии сдерживания России на стратегию недопущения.

https://glavred.info/world/strany-baltii-v-zone-riska-ekspert-raskryl-plany-rf-o-napadenii-na-nato-10532327.html Ссылка скопирована

Россия собирается напасть на НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Россия может напасть на одну из стран Балтии - Эстонию. Таким образом Путин хочет продемонстрировать невозможность НАТО быстро реагировать на подобные ситуации. Об этом рассказал дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2015-2019 гг.) Валерий Чалый в эфире "Эспрессо".

"Это информация НАТО... Те же планы сливались перед полномасштабным вторжением, так и теперь мы можем сделать выводы, что один сценарий в России в военном плане был. Теперь ситуация на сколько изменится в плане намерений России атаковать НАТО, возможно, через конкретно эти страны. Я не могу вам сказать, это мое мнение, что Путин очень хочет это сделать для того, чтобы показать НАТО несостоятельность быстрого реагирования", - сказал Чалый.

По его словам, стратегия НАТО меняется со стратегии сдерживания на стратегию недопущения. Чалый отметил, что страны Балтии настойчиво требуют укрепления присутствия оборонительных сил НАТО на своей территории, поскольку они чувствуют повышенную угрозу со стороны России.

видео дня

"Раньше у них был такой подход: если атакуют, например, какую-то из балтийских стран, то тогда 48 часов или неделю эта страна ведет самооборону, а потом подтягиваются другие страны НАТО. Сначала силы быстрого реагирования, а потом уже НАТО. Теперь Литва, Латвия, Эстония задали вопрос ребром: посмотрите, что было в Украине... Мы так не хотим, мы страны, которые хотят, чтобы контингенты ваши уже были расположены. Поэтому Германия приняла решение о расположении немецкой бригады на территории Литвы, единственная проблема в том, что это только аж 2027 год", - отметил эксперт.

Военная агрессия России против балтийских стран может стать реальностью в ближайшем будущем, особенно с учетом мощи этих стран. Чалый предположил, что Россия может атаковать Эстонию через город Нарва, в котором присутствует российская агентурата.

"Это вопрос времени и вопрос силы этих стран и НАТО поэтому эта вероятность будет меняться, но она остается абсолютно реальной. Я только думаю, что скорей всего могут атаковать (моя мысль опять не подкреплена оперативными планами) Эстонию. Там есть Нарва, российские эти все настроения и очень серьезная агентура сослана туда даже не со времен СССР, а сослана последние десятилетия", - добавил он.

Нападение России на НАТО

Напомним, политический эксперт Валерий Клочок считает, что риск войны между НАТО и Россией для Украины не является угрозой. Он считает, что следующей целью для военной агрессии России являются страны Балтии.

Как сообщал Главред, Запад не передает Украине значительного количества оружия, поскольку сам хочет остаться готовым на случай конфронтации с Россией. Такую позицию понимают и в России.

Также представитель оппозиционной партии ХДС в парламенте Германии Родерих Кизеветтер призвал стран-членов НАТО подготовиться к возможной войне с Россией в течение следующих пяти-восьми лет. Россия уже активизирует военную экономику и ведет словесные атаки на другие страны, в частности на Латвию.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.