До войны с РФ осталось 5-8 лет: экс-полковник Бундесвера призвал НАТО готовиться

Россия использует миграцию как оружие и пытается таким образом расколоть общество.

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Россия будет использовать провокации, чтобы расколоть общество / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ, скриншот YouTube

Странам-членам НАТО нужно подготовиться к войне с Россией за следующие пять-восемь лет. Российская Федерация уже начала активизацию военной экономики и инициирует словесные атаки на целостность некоторых стран, таких как Латвия. Об этом сообщил представитель оппозиционной партии ХДС в парламенте Германии, экс-полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер, передало LRT.

"У нас есть только пять-восемь лет на подготовку, некоторые говорят, что по крайней мере три года. Россия уже активизировала военную экономику и начала словесные нападки на целостность некоторых стран, например Латвии", – рассказал немецкий депутат.

Кизеветтер также подчеркнул, что Россия использует миграцию как оружие. Он предостерег, что Кремль может продолжить провокации и будет пытаться увеличить миграцию для раскола общества.

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"Мы должны понимать, что Россия начнет еще больше провокаций и будет пытаться расколоть наше общество, пытаться внести смятение, например, увеличив миграцию", – убежден Кизеветтер.

Угроза нового нападения России

Как сообщал Главред, для Путина Европа является потенциальной мишенью. По словам дипломата Романа Бессмертного, нападение России на Европу может произойти зимой 2024-2025 годов, во время президентских выборов в США.

Также министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш подчеркнул, что Россия будет искать новые цели для агрессии, независимо от развития событий в Украине. Он призвал НАТО разработать стратегию сдерживания Москвы, поскольку российская угроза останется актуальной после завершения войны в Украине.

Напомним, президент Зеленский убежден, если Украина не сможет выстоять против России, то Путин вторгнется в страны НАТО.

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