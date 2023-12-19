РФ может напасть на Молдову и страны Балтии: Хофман призвал Европу готовиться

Хофман напомнил за продолжающуюся агрессивную риторику российского диктатора Владимира Путина, и становление Кремля на "военные рельсы".

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Россия готовится к новому нападению / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот: видео

Начальник штаба бельгийской армии Адмирал Мишель Хофман заявил, что страна-агрессор Россия в будущем может открыть второй фронт в Европе, и напасть на Молдову или страны Балтии.

Главнокомандующий армией Бельгии на VRT News призвал Европу подготовиться и предупредил о возможной войне с РФ. Хофман также напомнил за продолжающуюся агрессивную риторику российского диктатора Владимира Путина, и становление Кремля на "военные рельсы".

"Мы видим, что Россия перешла к военной экономике. Думаю, мы были бы правы, если бы беспокоились... Ни в коем случае не исключено, что они могут открыть второй фронт когда-нибудь в будущем. Или на юге, или в Молдове, или странах Балтии", - заявил адмирал. видео дня

Он добавил, что такое нападение не исключено "через несколько лет". По мнению бельгийского военачальника, РФ может быть ослаблена из-за порождаемой войны против Украины, однако она "в конце концов восстановит свою военную машину и восстановит свои вооруженные силы".

"Они уже показали, что у них есть желание напасть на соседа. Мы должны увидеть, что у нас есть возможность предотвратить повторение этого, и продемонстрировать волю, что мы готовы контратаковать в случае необходимости", - подчеркивает он.

Напомним, что Германии придется вести оборонительную войну против РФ. Брейер жалуется, что Бундесвер недостаточно оборудован для защиты альянса. Он также обеспокоен тем, что РФ сейчас перевооружается.

Россия способна вести войну еще в 2024 году. Ступак отметил, что у россиян есть политические планы выйти к реке Днепр, но еще существуют военные и экономические способности страны-агрессора России.

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