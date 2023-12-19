'Клин клином вышибать': Игнат высказался об ударах украинских беспилотников по РФ

Промышленность Украины смогла создать аналог иранских дронов и сегодня наращивает производство дронов-камикадзе.

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Игнат прокомментировал удары дронов по объектам России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Увеличение количества ударов украинских дронов по военным и стратегическим объектам в России подтверждает эффективность этой тактики. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

"Это уже стабильная ситуация, когда там раздается сигнал воздушной тревоги, это не может не радовать. Еще с полгода назад мы проговаривали, что делать с российскими "шахедами", нападениями - я вам тогда говорил, и сейчас говорю - "клин клином вышибать", - сказал спикер воздушных сил.

Использование "шахедов" собственного производства стало одним из стратегических шагов в украинской оборонке. По словам Игната, важно увеличивать производство собственных дронов и атаковать ими российские объекты, в частности аэродром Морозовск и объекты критической инфраструктуры.

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"Если это эффективно и работает - все же не собьют. Это вроде медленная цель, но не так просто сбивать", - добавил Игнат.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что украинская промышленность активно развивает производство дронов, FPV-дронов и средств РЭБ, что является важным этапом для обеспечения эффективной обороны.

Атака беспилотников в России

Напомним, 17 декабря Минобороны РФ сообщило о массированной атаке десятков неизвестных беспилотных летательных аппаратов. Средствами ПВО было уничтожено 33 БПЛА.

Как сообщал Главред, Украина в ночь на 17 декабря совершила массированные удары с помощью дронов по трем военным аэродромам оккупантов. Согласно информации от ГУР, удары были направлены на аэродромы в Ростовской, Липецкой и Волгоградской областях.

Позже стало известно, что украинские беспилотники атаковали российский аэродром в Ростовской области, где размещалась важная техника, включая самолеты Су-34 и радиолокационные станции. Информацию о поражении техники оккупантов подтвердили ВСУ и СБУ, хотя РФ утверждала, что сбила все беспилотники.

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