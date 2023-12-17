Было много самолетов и другая техника: подробности атаки беспилотников по аэродрому

ВСУ и СБУ атаковали место дислокации 559-го бомбардировочного авиационного полка Воздушно-космических сил РФ.

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СБУ и ВСУ атаковали российский аэродром / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Украинские беспилотники атаковали российский аэродром в Ростовской области, на котором было много военной техники. Взрывы прогремели на аэродроме Морозовск. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

Этот аэродром был важной целью, ведь там было место дислокации 559-го бомбардировочного авиационного полка Воздушно-космических сил РФ. На момент удара там было около 20 самолетов Су-34. Также там размещались три радиолокационные станции и другая техника.

Сообщается, что ВСУ и СБУ смогли нанести оккупантам существенное поражение техники. Однако русские утверждали, что они "сбили все три беспилотника".

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СБУ и ВСУ атаковали российский аэродром / фото: Telegram

Атака на Ростовскую область

Утром 17 декабря в РФ заявили о массированной атаке десятков неизвестных беспилотных летательных аппаратов. По сообщению минобороны РФ, средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

Отмечалось, что беспилотники пытались атаковать военный аэродром в Морозовске. На его территории базируется 559 гвардейский бомбардировочный гвардейский полк (в/ч 75392) и дислоцируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

Позже появились подробности атаки на аэродром в Ростовской области. В ГУР подтвердили массированную атаку на три военных объекта в России. Украинские дроны атаковали в Ростовской, Липецкой и Волгоградской областях.

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