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Некоторые БПЛА долетели: кадры и подробности атаки на аэродром в Ростовской области

Яна Ставская
17 декабря 2023, 13:46
В ГУР подтверждают массированную атаку на три военных объекта в России.
Некоторые БПЛА долетели: кадры и подробности атаки на аэродром в Ростовской области
Один БПЛА повредил установку ПВО в Ростовской области / Коллаж Главреда. Фото: Astra, скриншот

Украина в ночь на 17 декабря нанесла массированный удар по трем военным аэродромам оккупантов, сообщили РБК-Украина источники в ГУР. По меньшей мере два инцидента подтверждают сами оккупанты.

Согласно данным ГУР, украинские дроны атаковали в Ростовской, Липецкой и Волгоградской областях.

"То, что говорят российские медиа о том, что якобы все дроны были сбиты, не соответствует действительности. Было прямое попадание в военный аэродром. Есть разрушение. Другие последствия уточняются", - рассказали журналистам в ГУР.

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В свою очередь, российские паблики, приближенные к пропагандистскому пулу Минобороны России, подтверждают попадание по аэродрому в Морозовску (Ростовская область) и по складу с кассетными боеприпасами в Липецкой области.

Отмечается, что не все БПЛА российская ПВО смогла сбить. Более того, один украинский беспилотник поразил саму установку С-300, прикрывавшую аэродром в Морозовске от вражеских налетов.

Еще один БПЛА вывел из строя бомбардировщик Су-34. По словам пропагандистов, "специалисты пока не готовы сказать, удастся ли их вернуть в строй".

Россияне жалуются, что ВСУ нацелены вывести из строя как можно больше российских истребителей и бомбардировщиков и этим добиться паритета в небе до поставок F-16.

Некоторые БПЛА долетели: кадры и подробности атаки на аэродром в Ростовской области
/ Скриншот

Атака на Ростовскую область

Утром 17 декабря в РФ заявили о массированной атаке десятков неизвестных беспилотных летательных аппаратов. По сообщению минобороны РФ, средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

Отмечалось, что беспилотники пытались атаковать военный аэродром в Морозовске. На его территории базируется 559 гвардейский бомбардировочный гвардейский полк (в/ч 75392) и дислоцируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

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