Прогремело более 30 взрывов: в РФ дроны атаковали военный аэродром

В РФ заявили о массированной атаке десятков неизвестных беспилотных летательных аппаратов.
По сообщению минобороны РФ, средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
Кроме того, сообщается о попытке атаки БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО были уничтожены 2 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области.
Подробности налета дронов в РФ
В свою очередь Telegram-канал Astra опубликовал видео момента ночной атаки на Морозовск Ростовской области.
Отмечается, что беспилотники пытались атаковать местный военный аэродром. На его территории базируется 559 гвардейский бомбардировочный гвардейский полк (в/ч 75392) и дислоцируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.
Смотрите видео - в России заявили о массовой атаке дронов:
Ранее сообщалось об ударах по казарме армии РФ и авиазаводу. В минобороны РФ пожаловались на налет БПЛА на смоленский авиационный завод.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке была мощная "бавовна". Взрыв прогремел в Буденовском районе временно оккупированного Донецка. Клубы черного дыма видно из разных частей города.
Ранее в РФ пожаловались на атаку БПЛА. Оккупанты заявили, что якобы дроны сбили над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.
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