В Донецке - мощная "бавовна": был "прилет" по военной базе оккупантов

Взрыв прогремел в Буденовском районе временно оккупированного Донецка. Клубы черного дыма видно из разных частей города.

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Взрыв в Донецке прогремел днем 16 декабря / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В субботу, 16 декабря, во временно оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв. После удара начался сильный пожар, в небе виднеются столбы чёрного дыма - их видно из разных районов города.

О "бавовне" в Донецке сообщил в Telegram блогер Денис Казанский.

Взрыв прогремел в Буденовском районе временно оккупированного Донецка. Сообщается, что произошел "прилет" по военной базе оккупантов.

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Смотрите видео - В Донецке прогремел мощный взрыв:

В Донецке - мощная "бавовна" / скриншот

Местные паблики публикуют фото последствий обстрела Будённовского района Донецка.

Последствия взрыва в Донецке / Фото: Telegram

Последствия взрыва в Донецке / Фото: Telegram

Как сообщал Главред, в ночь на 15 декабря во временно оккупированном Мариуполе прогремели два мощных взрыва. Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, первый удар был нанесен по бетонному заводу, где находились захватчики, второй - по территории за ТРЦ "Порт Сити", где российские оккупанты размещали военную технику и части систем ПВО.

Ранее в глубоком тылу оккупантов произошел сильнейший взрыв. В поселке Седово Донецкой области, который расположен на берегу Азовского моря, в небо поднялся огромный огненный столб и звучит детонация. По данным советника мера Мариуполя Петра Андрющенко, на месте "прилета" была стоянка военных машин оккупантов, а также склад БК.

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