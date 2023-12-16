В Донецке - мощная "бавовна": был "прилет" по военной базе оккупантов

В субботу, 16 декабря, во временно оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв. После удара начался сильный пожар, в небе виднеются столбы чёрного дыма - их видно из разных районов города.
О "бавовне" в Донецке сообщил в Telegram блогер Денис Казанский.
Взрыв прогремел в Буденовском районе временно оккупированного Донецка. Сообщается, что произошел "прилет" по военной базе оккупантов.
Смотрите видео - В Донецке прогремел мощный взрыв:
Местные паблики публикуют фото последствий обстрела Будённовского района Донецка.
Как сообщал Главред, в ночь на 15 декабря во временно оккупированном Мариуполе прогремели два мощных взрыва. Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, первый удар был нанесен по бетонному заводу, где находились захватчики, второй - по территории за ТРЦ "Порт Сити", где российские оккупанты размещали военную технику и части систем ПВО.
Ранее в глубоком тылу оккупантов произошел сильнейший взрыв. В поселке Седово Донецкой области, который расположен на берегу Азовского моря, в небо поднялся огромный огненный столб и звучит детонация. По данным советника мера Мариуполя Петра Андрющенко, на месте "прилета" была стоянка военных машин оккупантов, а также склад БК.
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