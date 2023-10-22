Ракетным ударом в Донецке уничтожены 73 оккупанта: в Сети раскрыли детали

В результате были ликвидированы также 6 офицеров армии РФ, которые проводили совещание.

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В Донецке ударили по расположению оккупантов РФ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В результате ракетного удара, нанесенного по расположению российских оккупантов в Донецке ликвидированы 73 военных РФ.

Как сообщают военные ресурсы страны-агрессора, удар пришелся по базе оккупантов РФ в районе "Мотель" в субботу, 21 октября.

Уточняется, что в результате были ликвидированы также 6 офицеров армии РФ, которые проводили совещание.

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Подчеркивается, что скорее всего удар был нанесен по оккупантам в результате "наводки".

Подробности удара по оккупантам в Донецке / Telegram

Подробности удара по оккупантам РФ в Донецке

Отметим, что по сообщениям местных пабликов, взрывы прогремели в Калининском районе города в субботу, в районе "Мотеля" и мясокомбината. Как сообщают очевидцы, российская ПВО не справилась с ударом. Над городом были видны столбы черного дыма.

В Буденновском районе Донецка нашли обломки ракеты. На месте "прилета" был мощный пожар.

Ранее сообщалось, что в центре Донецка прогремел мощный взрыв: прилет по "администрации" Пушилина. По данным СМИ, в результате происшествия в Донецке пострадали два человека, а удары якобы были нанесены из РСЗО "Град".

Как сообщал Главред, военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, как ВСУ будут освобождать Донецк. По его словам, украинские военные не будут штурмовать или обстреливать город. Обычный штурм населенного пункта может привести к огромным потерям. ВСУ может взять город в окружение и тогда российские войска не смогут убежать, они либо сдадутся, либо их уничтожат. Шансов у окруженной группировки нет, считает Гетман.

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