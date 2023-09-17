"Украина проиграет": Трамп сделал очумелое заявление о войне РФ против Украины

Бывший президент США заявил, что происходящее сейчас "не хорошо для Украины".

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Трамп сделал очумелое заявление о войне РФ против Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с циничным заявлением относительно войны России против Украины. Одиозный политик заявил, что Украина не одержит победу в этой войне, а потому надо "пожертвовать" меньшим. Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу NBC.

"Были определенные части, Крым и другие части страны, которые многие люди ожидали, что это может произойти. Можно было бы договориться. Поэтому они могли бы заключить соглашение, по которому сейчас будет меньше территории, чем Россия уже захватила. И можно было бы заключить сделку, по которой никто бы не погиб. У них была бы сделка. У них была бы страна Украина", - заявил Трамп.

Бывший президент США добавил, что происходящее сейчас "не хорошо для Украины".

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"Сейчас никто даже не знает, будет ли Украина полностью захвачена. Я скажу так: что-то происходит, и это не хорошо для Украины. Потому что новости больше не сообщают о войне. Фейковые новости. Они больше не сообщают о войне. Вы не найдете много репортажей. Это означает, что Украина проиграет",-выдал 45-й американский президент.

Заявления Трампа о войне России против Украины

В июне бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

В интервью Reuters экс-глава Белого дома сказал, что в войне России и Украины нужен "правильный переговорщик". По его мнению, чтобы остановить войну, нужно уступить часть территории России. По его словам, это было бы "предметом переговоров", если бы он был президентом США.

В ответ Трампу советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет уступать территории ради завершения войны. Это вопрос самоуважения и свободы.

В марте Трамп пообещал своим избирателям завершить войну России против Украины через 24 часа после избрания на второй президентский срок.

В апреле Трамп выдал странный прогноз о том, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину.

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