"Перед Украиной стоит сложнейшая задача": экс-глава ЦРУ оценил контрнаступление ВСУ

Перед ВСУ стоит задача самая сложная из всего, что было со времен Второй мировой, говорит Дэвид Петреус.

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Экс-глава ЦРУ оценил контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 1 ОБрСПН имени Ивана Богуна, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Контрнаступление Вооруженных сил Украины чрезвычайно сложное, ведь россияне соорудили прочную оборону. К тому же минные поля простираются значительно глубже, чем ожидалось. Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью DW.

"Украинские военные адаптировались и изменили свои планы в течение последних трех месяцев. По моему мнению, они впечатляюще с этим справились и сейчас накапливают достижения, особенно в Центральном Запорожском регионе, в районе Работиного", - подчеркнул Петреус.

Он отметил, что ВСУ прорвали первую линию обороны, дошли до второй. А каждая из таких линий включает противотанковые рвы, большие минные поля, другие препятствия, "зубы дракона", окопы с русскими солдатами. И вдобавок к этому – российские дроны, которые определяют позиции украинских военных и координируют артиллерийский и ракетный огонь по ним.

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"Перед украинскими военными стоит очень сложная задача, самое сложное, что я мог бы вспомнить со времен Второй мировой войны, и гораздо сложнее, чем в двух войнах (в Ираке и Афганистане – ред.), в которых я имел честь быть командующим. Думаю, украинцы прекрасно справляются", - сказал экс-глава ЦРУ.

Петреус не знает, "когда россияне посыплются", и украинцы смогут дойти "по крайней мере до точки, с которой будет возможность добивать до важной линии коммуникаций вдоль юго-восточного побережья Украины".

"Если удастся достичь такой точки и повредить или уничтожить логистические возможности россиян поддерживать свои силы на юге, это уже будет значительным достижением украинских военных", - считает ветеран.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Как сообщал Главред, ВСУ наступают на юге и прорвали оборону россиян. Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.

Кроме того, Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.

Председатель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. В то же время она подчеркнула, что развитие событий требует информационной тишины.

Кроме того, ВСУ пошли вперед под Бахмутом и "перемололи" сотни россиян. Как отметил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, украинские защитники провели успешные действия в направлении Клещиевки, Предтечино, Андреевки, Курдюмовки и Дачного. С боями россияне отступают, однако жесткие столкновения продолжаются.

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