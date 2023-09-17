У ВСУ есть все шансы ускорить наступление возле Токмака: Коваленко раскрыл подробности

Украинские защитники могут освободить Новопрокоповку и Вербовое, продвинуться на Камышоватое.

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У ВСУ есть все шансы ускорить наступление возле Токмака / Коллаж: Главред, фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Вооруженные силы Украины могут ускорить свое наступление в направлении Токмака в Запорожской области. Сейчас оккупанты удерживают оборону на участке Новопрокоповка – Вербовое – Камышоватое, используя подразделения, которые были переброшены с Востока. После нейтрализации или ослабления этих подразделений захватчики не смогут обороняться. Такое мнение 24 каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как отметил Коваленко, речь идет о подразделениях 76-й десантно-штурмовой дивизии, которые сейчас укрепляют фланги, а также 7-й десантно-штурмовой дивизии. Если эти подразделения будут обескровлены, то россияне не смогут обороняться. Поэтому ВСУ могут освободить Новопрокоповку и Вербовое, продвинуться на Камышоватое.

"От Новопрокоповки – выход на Ильченково, на которое, кстати, с севера уже давят Силы обороны. А за Новопрокоповкой и Ильченковым только Сладкая Балка отделяет по трассе 0408 нас от Токмака. Следовательно, ускорение продвижения будет", - подчеркнул эксперт. видео дня

В то же время политический обозреватель отметил, что пока неизвестно, когда это произойдет.

"Очевидно, что после истощения подразделений, переброшенных с Востока, у захватчиков не будет возможности переместить новые ресурсы, чтобы противодействовать наступлению ВСУ", - добавил он.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Как сообщал Главред, ВСУ наступают на юге и прорвали оборону россиян. Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.

Кроме того, Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.

Председатель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. В то же время она подчеркнула, что развитие событий требует информационной тишины.

Кроме того, ВСУ пошли вперед под Бахмутом и "перемололи" сотни россиян. Как отметил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, украинские защитники провели успешные действия в направлении Клещиевки, Предтечино, Андреевки, Курдюмовки и Дачного. С боями россияне отступают, однако жесткие столкновения продолжаются.

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