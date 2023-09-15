Глава государства отметил, что сегодня провел несколько длительных совещаний по предстоящим мероприятиям.

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Зеленский анонсировал важные международные мероприятия на вторую половину сентября / 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, Офис президента Украины

На вторую половину сентября президент Украины Владимир Зеленский запланировал участие в важных международных мероприятиях, которые ускорят победу нашей страны в войне со страной-агрессором Россией.

"Готовимся к важным международным мероприятиям, которые запланированы на вторую половину сентября. Сегодня провел несколько длительных совещаний по этому поводу. Делаем все, чтобы для Украины были весомые результаты и в новых оборонных пакетах от партнеров и в решениях международных институтов", - сказал украинский гарант во время своего вечернего видеообращения.

Зеленский также сообщил, что провел широкое совещание с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов. И отметил, что Офис президента вместе с Верховной Радой и правительством готовят решения, которые приблизят к окончательному уничтожению олигархически-коррупционных воздействий в Украине.

видео дня

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 15 сентября, провел очередную Ставку главнокомандующего. На Ставке рассматривались вопросы поставки оружия, боеприпасов и всего, что необходимо для фронта. Также глава государства заслушал отчет о завершенных спецоперациях и уделил внимание планированию будущих.

Также сообщалось, что Зеленский выступит на дебатах Генассамблеи и Совбеза ООН. Согласно предварительному графику выступлений глав делегаций, выступление президента Украины ожидается в первой половине дня 19 сентября. Тема дебатов - "Восстановление доверия и глобальной солидарности: ускорение действий по повестке дня до 2030 года и ее целей устойчивого развития для обеспечения мира, процветания, прогресса и устойчивости для всех".

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