Зеленский поедет в США и выступит в Капитолии: The Washington Post раскрыло детали

Это будет второй визит Зеленского в Вашингтон с начала полномасштабной войны в Украине.

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Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся в Вашингтоне на следующей неделе / Коллаж: Главред, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе отправится в Вашингтон после встречи мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Визит Зеленского был согласован с администрацией американского президента Джо Байдена, чтобы подчеркнуть важность для Конгресса удовлетворения запроса Белого дома на дополнительный бюджет на сумму более 24 миллиардов долларов США дополнительной помощи Украине. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Визит Зеленского на Капитолийский холм запланирован на четверг. Собеседники издания говорили на условиях анонимности, поскольку не имели полномочий публично обсуждать визит.

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Издание отмечает, что внутри Республиканской партии и среди небольшого количества демократов растет напряжение относительно того, какую помощь Соединенные Штаты должны предоставить Украине.

Праймериз президентских выборов от Республиканской партии также играет важную роль во внутрипартийных противостояниях в отношении Украины на фоне того, что экс-президент Дональд Трамп и другие кандидаты сомневаются в необходимости продления помощи в безопасности.

Это будет второй визит Зеленского в Вашингтон с начала полномасштабной войны в Украине.

Визит Зеленского в США и Байдена - в Украину

21 декабря 2022 года украинский президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США. Сначала лидер Украины провел переговоры с американским президентом Джо Байденом, а затем выступил в Конгрессе. Это была первая заграничная поездка украинского президента с начала полномасштабного вторжения России.

Во время поездки Зеленский посетил Белый дом, где президент Байден подтвердил непреклонную приверженность США поддержке Украины во время войны. Он также выступил с речью в Конгрессе, призвав продолжать поддержку против российской агрессии.

Президент США Джо Байден приехал в Киев перед годовщиной полномасштабного вторжения РФ - 20 февраля 2023 года. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В мае Байден и Зеленский провели личную двустороннюю встречу в Японии на саммите "Большой семерки" в рамках визита украинского лидера.

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