Зеленский летит в США, Белый дом готовит встречу с Байденом - СМИ

Ранее Зеленский говорил, что хотел бы обсудить с Байденом долгожданную передачу Украине ракет ATACMS.

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Поездка Зеленского прежде всего будет связана с заседанием Генсассамблеи ООН в Нью-Йорке / Коллаж: Главред, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джо Байденом на следующей неделе.

Как сообщает NBC News со ссылкой на неназванного украинского чиновника, скорее всего, встреча двух лидеров состоится после заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в котором Зеленский намерен принять участие.

Журналистам телеканала не удалось узнать, где именно состоится встреча Байдена и Зеленского, поскольку Администрация американского главы отказалась от комментариев.

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В то же время неназванный официальный представитель США в комментарии Reuters сообщил, что встреча состоится в Белом доме.

Также у Байдена, как и у Зеленского, на следующей неделе запланирована встреча с израильским премьером Беньямином Нетаньяху и, как утверждали в канцелярии польского президента, с Анджеем Дудой.

Последняя встреча Зеленского и Байдена прошла на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле.

Стоит заметить, что президент ранее говорил, что хочет еще раз обсудить с Байденом вопрос передачи Украине ракет ATACMS радиусом действия до 300 км.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

ATACMS для Украины

На этой неделе участились слухи о том, что решение о передаче Украине дальнобойных ATACMS уже "на столе" у Байдена.

Ранее поставки такого вида дальнобойного вооружения Белым домом считались недопустимыми - в кругах американского президента боялись "эскалации" боевых действий.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что, как в передаче ATACMS, так и в поставках немецких Taurus, "есть продвижение вперед".

Также СМИ писали, что Украина впервые может получить от США дальнобойные ракеты c кассетными боеголовками (или управляемые снаряды GMLRS). Вашингтон был доволен эффективностью применения против российских оккупантов кассетных 155 мм снарядов.

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