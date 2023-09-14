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Силы обороны удачно ударили и повредили в Черном море два русских патрульных корабля - СтратКом ВСУ

Дмитрий Видоменко
14 сентября 2023, 20:00 обновлено 14 сентября, 20:00
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Утром 14 сентября Силы обороны нанесли сокрушительный удар по вражеским кораблям патрулирования из проекта "Василий Быков", сообщают в СтратКоме ВСУ.
Корабль Быков, взрыв
Атака на флот оккупантов произошла в юго-западной части Черного моря - СтратКом ВСУ / коллаж Главред, фото Kchf и ua.depositphotos.com

Утром в четверг, 14 сентября, Силы обороны нанесли сокрушительный удар по вражеским кораблям патрулирования проекта "Василий Быков". Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.

Как пишут украинские офицеры, оба судна получили повреждения и пока не могут выполнять свои задачи в море.

Атака на флот оккупантов произошла в юго-западной части Черного моря, где корабли противнику ведут боевое дежурство.

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К слову, патрульные корабли проекта 22160 класса "Василий Быков" — это серия российских корветов 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны. Эти суда предназначены для патрульной службы по охране территориальных вод.

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Взрывы в Севастополе 13 сентября

Ночью 13 сентября в Севастополе гремели мощные взрывы - оккупационные власти города заявили о ракетном ударе и мощном пожаре на судоремонтном заводе.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что в оккупированном Севастополе в результате ночной атаки был поражен большой российский десантный корабль. Также повреждена подлодка РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ночные удары по военным кораблям российских оккупантов в Севастополе.

Он подчеркнул, что такие удары являются единственной гарантией безопасности для торговых путей и ответом на попытки террористической России превратить голод в оружие.

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Черноморский флот военный корабль война России и Украины
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